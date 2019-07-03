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Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı

1 saat önce

- Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandıANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı.

- Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
ANTALYA - Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana gelen kazada tatile gelen balayı çifti içinde bulunduğu otomobille birlikte uçuruma yuvarlandı. Ağır yaralanan çift ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Olay, bu sabah saatlerinde Kaş'ın İslamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keset Deresi mevkisinde oluşan kazada, Adana'dan eşi Damla Nur ile birlikte balayına gelen Devran Soykan, kaldıkları villanın önünde otomobille manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada kontrolden çıkan araç yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Soykan çifti ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzenlenen ortak operasyonda kazazedeler ip teknikleriyle kurtarılarak, güvenli alana tahliye edildi.
Yaralanan balayı çifti, Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.
Balayı çiftinin otomobili uçuruma yuvarlandı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:07 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
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