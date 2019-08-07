Balayı dönüşü kaza; gelin öldü, damat yaralı (2)
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CENAZE BİLECİK'E GÖNDERİLDİAksaray'da balayından dönerken kaza yapan Sefa Yurtseven, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:19 Kaynak: DHA
CENAZE BİLECİK'E GÖNDERİLDİ
Aksaray'da balayından dönerken kaza yapan Sefa Yurtseven, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Yurtseven, eşi Kapadokya'yı görmek istediği için Nevşehir'e balayına geldiklerini, kemerlerinin de bağlı olduğunu söyledi. Kazada yaşamını yitiren Semra Özen Yurtseven'in cenazesi, yapılan otopsinin ardından Bilecik'e götürüldü.
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