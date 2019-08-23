Son Dakika Haberleri: Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika Genel Haber

Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı

2 dakika önce

Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandıMUĞLA - Muğla'da, balayı dönüşünde minibüs beklediği durakta başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden damat, Seydikemer ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı

MUĞLA - Muğla'da, balayı dönüşünde minibüs beklediği durakta başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden damat, Seydikemer ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevkiinde dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Mustafa Kabaca'nın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada Kuran'ı Kerim okunması ve helallik alınmasının ardından cenaze, Atlıdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine kaza sırasında eşinin yanında olan ve yaralanmayan Havva Kabaca, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Havva Kabaca'nın gözyaşlarına hakim olmadığı gözlendi.

Olayın geçmişi

Muğla-Fethiye Karayolu Çıtlık mevkiinde dün meydana gelen trafik kazasında, Durmuş Yüksek yönetimindeki 48 L 6432 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Çıtlık mevkiinde yolcu almak için yol kenarına duran Zekai Karakaş yönetimindeki 48 BB 2053 plakalı yolcu minibüsüne çarpması sonucu, minibüse binmek için bekleyen Mustafa Kabaca hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.

Kabaca çifti, 5 gün önce ilçede düzenlenen düğün töreniyle evlenmişti.

Seydikemer, Fethiye, Muğla, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani koca, Özgecan Aslan'ın kuzeni olan eşini öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı!
Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran'dan kan donduran sözler: Hayvan kestim Son Dakika: Eski eşi Emine Bulut'u katleden cani için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 17:49:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balayı dönüşü kazada hayatını kaybeden damat son yolculuğuna uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]