Balayı yerine hastaneye - Son Dakika

Balayı yerine hastaneye

Tokat'ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında korona virüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde düğün sonrasında korona virüs kaptıkları anlaşılan gelinle damat Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.


Ankara'da düğün yapan çiçeği burnunda çift damadın memleketi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde de düğün yaptı. Düğün sonrasında hastalanan 1 kişinin korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde balayına gitmeye hazırlanan gelinle damatla birlikte yakınlarına korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine gelinle damatla birlikte 3 yakını Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Düğün görüntülerini izleyen filasyon ekibi gelin ve damatla teması bulunan 70'e yakın kişiyi evlerinde izoleye aldı. - TOKAT

Koronavirüs, Turhal, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:25 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balayı yerine hastaneye - Son Dakika
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