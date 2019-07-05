Son Dakika Haberleri: Balayına gelen Filistinli, kalp krizinden öldü
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Balayına gelen Filistinli, kalp krizinden öldü

1 saat önce

ANTALYA'ya balayına gelen Filistin vatandaşı Diya Abumounshar (30) otelde geçirdiği kalp krizi sonrasında götürüldüğü hastane öldü.

Balayına gelen Filistinli, kalp krizinden öldü, System.String[]
ANTALYA'ya balayına gelen Filistin vatandaşı Diya Abumounshar (30) otelde geçirdiği kalp krizi sonrasında götürüldüğü hastane öldü.
Filistin'den eşiyle Antalya'ya balayı tatiline gelen iş insanı Diya Abumounshar, Kundu'da bir otele yerleşti. Abumounshar'ın tatili devam ederken dün akşam saatlerinde aniden fenalaştı. İlk müdahalesi otel görevlileri tarafından yapılan Abumounshar, çağrılan ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Abumounshar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Diya Abumounshar'un cenazesi otopsinin ardından uçakla ülkesine gönderildi.
Ülkesinde ticaretle uğraştığı belirtilen Diya Abumounshar'ın, 26 Haziran'da Serik ilçesindeki beş yıldızlı otel sahilinde eşi ve torunuyla 'parasailing' yaparken kalp krizi sonucu ölen Abususenenh Abedalaziz'in amcasının oğlu olduğu öğrenildi.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:30 Kaynak: DHA
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