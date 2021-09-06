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BALAYINA GİDECEKTİ; EKSİK AŞI NEDENİYLE UÇAĞA ALINMADI - Son Dakika

BALAYINA GİDECEKTİ; EKSİK AŞI NEDENİYLE UÇAĞA ALINMADI

06.09.2021 10:42

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başladı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başladı. Eşi ile birlikte balayına giden ancak aşısı eksik olduğu için PCR testi ibraz etmek zorunda kalan Güven Halisdemir uçağa binemedi.

Türkiye'de aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı. Biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı'na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı. HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı olurken, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi. Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezine yönlendirildiler.

EŞİ UÇAĞA BİNDİ KENDİSİNİ BİNEMEDİ

Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ancak aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Eşim iki doz aşıyı olmuştu o uçağa bindi. Dün evlenmiştik bugün balayına gidecektik. Uçağımı ertelettim dedi.

TEK DOZ AŞISI OLAN UÇAĞA BİNEMEDİ

Yolculardan Sedat Atak, PCR testi zorunluluğu getirdiler. Eşim hamile olduğu için ikinci doz aşısı yapılmadı. Uçağı kaçırdık. Bileti değiştirdik eşime de PCR testi yaptırdık. Yeniden uçağa bineceğiz dedi. Ağrı'ya giden Emrah Güneş ise, Sabah uçuş için geldim zamanında da geldim Aşımın birinci dozunu yaptırmıştım ikinci doza günüm vardı. 250 TL testimi yaptırdım uçağımı değiştirdim. Şimdi uçağıma binip Ağrı'ya gideceğim diye konuştu.

BİLET DEĞİŞİKLİĞİNE PARA İSTEDİLER

Yolculardan Sedat Kılıç sabah erken saatlerde havalimanına geldiğini ifade ederek şunları söyledi Benim sabah 06.50'de uçağım vardı. Benden test istediler. Ben bu testin ne olduğunu da anlamadım. Bana herhangi bir mesaj da gelmedi. Havalimanında 250 TL test yapılıyor. Bana hiç sormuyorlar paran var mı yok mu Biletimi ertelemediler açığa da almadılar. Hem 250 TL teste para vereceğim hem de bilet başı 280 TL para vereceğim. Ben bu konuyla ilgili çok sorun yaşadım

BALAYINA GİDECEKTİ; EKSİK AŞI NEDENİYLE UÇAĞA ALINMADI
BALAYINA GİDECEKTİ; EKSİK AŞI NEDENİYLE UÇAĞA ALINMADI
BALAYINA GİDECEKTİ; EKSİK AŞI NEDENİYLE UÇAĞA ALINMADI
BALAYINA GİDECEKTİ; EKSİK AŞI NEDENİYLE UÇAĞA ALINMADI

İstanbul Havalimanı, İçişleri Bakanlığı, COVIRAN Bereket, PCR Testi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALAYINA GİDECEKTİ; EKSİK AŞI NEDENİYLE UÇAĞA ALINMADI - Son Dakika


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