Balayından dönen avukat çifte trafikte sözlü silahlı tehdit - Son Dakika

Mersin'in Erdemli ilçesinde balayından dönen avukat çift, kimliği belirsiz 4 kişinin kendilerini trafikte sözlü ve silahlı tehdit ettiğini ileri sürerek zanlılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Erdemli Adliyesi girişinde Mersin Barosu avukatları da hazır bekleyerek avukat arkadaşlarına destek verip, saldırıyı kınadı.

Edinilen bilgiye göre Erdemli'de avukatlık yapan Mustafa ve Büşra Doğan çifti Kapadokya'daki balayını tamamlayıp memleketlerine geri dönerken, Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesinde kırmızı ışıkta durdu. İddiaya göre içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobildekiler çiftin ışıkta durmasına tepki gösterdi. Ardında avukat çifti önce sözle taciz etti. Ardından da silah göstererek çifti durmaya zorladı. Daha sonra 4 kişi çiftin bulunduğu otomobile saldırdı. Zanlıların olay yerinden uzaklaşmasıyla avukat çift karakola giderek ifade verdi, ardından da adliyeye giderek savcılığa zanlılar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"Tehdit ve hakaretlere maruz kaldık"

Trafikte sözlü ve silahlı tacize maruz kaldığını ifade eden Avukat Mustafa Doğan, "Balayı dönüşünde trafikte 4 kişi tarafından silahla tehdit edildik. Aynı zamanda tehdit ve hakaretlere maruz kaldık. Büyük ihtimal madde ya da alkol etkisinde oldukları için ne yapacaklarını çok fazla sezinleyemediğim için hiçbir şekilde araçtan inemedim. Eşim panik atak geçirdiği için onunla ilgilenmek zorunda kaldım. O anda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Emniyet güçlerine haber verip biran önce olay yerinden uzaklaştık" dedi.

"Aracımıza fiziki hasar verdiler, camlara taşla vurdular"

Gerekli yasal süreci başlattıklarını ifade eden Doğan, "Araçlarından silah göstermek suretiyle tehdit ettiler. Zorla şeritten çıkarmak için araçla aracımı sıkıştırdılar. Soğukkanlılıktan dolayı bir kaza yaşamadık. Silahla tehdit ettikleri için mecburen aracımızı durdurmak zorunda kaldık. Kendileriyle münakaşa etmedim, konuşmadım. Ancak aracıma fiziki hasar verdiler. Camları kırmak için taşla vurdular. Bizleri sürekli tehdit ettiler" diye konuştu.

Emniyet güçleri avukat çifte sözlü ve silahlı tacizde bulunan zanlıların kimliklerinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN