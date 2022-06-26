Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti - Son Dakika
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Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti

26.06.2022 13:16

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolunda yaşanan korkunç trafik kazasında ölen çiftin bir hafta önce evlendiği ve balayından dönüş yolundayken kaza yaptıkları öğrenildi.

Gece saatlerinde Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Çaykapı köyü mevkiinde edinilen bilgiye göre Samsun istikametinde seyir halinde olan Hüseyin Etçi idaresindeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü çarpıştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜLER

Kazada otomobilde bulunan sürücü Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi olay yerinde hayatını kaybederken otobüste bulunan 16 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi'nin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından orga kaldırıldı.

Feci kazada kahreden detay! Hayatını kaybeden çiftin balayından döndüğü ortaya çıktı

BALAYINDAN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, kazada hayatını kaybeden Hüseyin Etçi ile Miray Sare Etçi'nin 18 Haziran tarihinde evlendikleri ve balayı tatilinden evlerine dönerken kaza yaptıkları ortaya çıktı. Hayatını kaybeden çiftlerden geriye ise düğün davetiyeleri kaldı.

Feci kazada kahreden detay! Hayatını kaybeden çiftin balayından döndüğü ortaya çıktı
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balayından dönüyorlardı! Yeni evli çift korkunç kazada hayatlarını kaybetti - Son Dakika
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