Balbey'de metruk bina yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balbey'de metruk bina yıkıldı - Son Dakika

Balbey'de metruk bina yıkıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etap Alanı içerisinde yer alan metruk binayı güvenlik tehlikesi sebebiyle yıkımını gerçekleştirdi.

Balbey'de metruk bina yıkıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Balbey Kentsel Yenileme Projesi 1. Etap Alanı içerisinde yer alan metruk binayı güvenlik tehlikesi sebebiyle yıkımını gerçekleştirdi.


Tarihi Balbey Mahallesi içerisinde yer alan 437 Sokak'a cepheli tek katlı binanın yıkılması için mahalle sakinleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığına muvafakat yazısı verdi. Yıkım kararının çıkmasıyla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ivedi şekilde binanın yıkımını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında 1. Etap Proje alanı içerisinde yer alan metruk bina mahalle sakinlerinin güvenlik açısından tehlike oluşturduğu ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu şikayetiyle yıkıldı. Metruk bina karşısında kreşin de olması üzerine mahalle sakinlerinden gelen yıkım talebi ivedi


şekilde değerlendirildi.


Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yapım İşleri Şubesi ekipleri tarafından iş makinesiyle tek katlı metruk binanı yıkımı gerçekleşti. Yıkım sırasında toz çıkmaması için ekipler tarafından enkaza sürekli tazyikli su sıkıldı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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