Balcalı Hastanesi'nde 250. Kemik İliği Nakli Yapıldı

Adana
Çocuk Kanser Derneği'nin katkılarıyla 1994 yılında hizmete açılan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
Pediatrik Kemik İliği Ünitesinde 250. kemik iliği nakli gerçekleştirildi. Türkiye
'nin en önemli nakil merkezleri arasında yer alan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
Pediatrik Kemik İliği Ünitesinin 250. nakli gerçekleştirmesi dolayısıyla Balcalı Hastanesi Hipokrat Toplantı Salonu'nda tören düzenlendi.
Törende, tedavi olarak sağlığına kavuşan hasta çocukların yakınları, duygusal anlar yaşadı.
Aileler, kök hücre bağışının önemine dikkat çekerek, herkesin bağışta bulunması çağrısında bulundu.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Ünitesi kurucusu Prof. Dr. Atilla Tanyeli
, törende yaptığı konuşmada, dünyada ve Türkiye'de pediatrik kemik iliği konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Ünitesi'nin Türkiye'nin en başarılı ve büyük merkezlerden biri olduğunu ifade eden Tanyeli, merkezin başarı oranının yüzde 95'in üzerinde, dünya standartlarından daha yüksek olduğunu söyledi.
Adana Çocuk Kanser Derneği Başkanı Celal Çelebi
de, derneklerinin 25. yılını kutladıklarını ve bugüne kadar çok sayıda çocuğun hayatına dokunduklarını söyledi.
Tedavi gören çocuklarla ilgili birçok projelerinin bulunduğunu ve onların her anında yanında olmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Çelebi, katkılarıyla kurulan ünitede de 250 naklin gerçekleştirilmesinden büyük gurur duyduklarını kaydetti.
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Pediatrik Kemik İliği Nakli Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Bayram
da merkezlerinde 250 nakli gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Merkezlerinin şu an 4 yataklı olduğunu aktaran Bayram, yeni yapılacak onkoloji hastanesinde yatak sayısının 10'a çıkacağını ve çok daha fazla nakil yapabileceklerini söyledi.
Konuşmaların ardından 250. nakil dolayısıyla tedavi görerek sağlığına kavuşmuş çocuklarla yetkililerin katılımıyla pasta kesildi.