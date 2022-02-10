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Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı - Son Dakika

Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı

10.02.2022 16:55
Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, açılışta yaptığı konuşmada, yoğun bakım ve çocuk yoğun bakım hemşireliği alanlarında eğitim veren en önemli merkezlerden biri olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 7 kursiyerin katıldığı kursun 5 hafta süreceği belirtildi.

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Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balcalı Hastanesi'nde çocuk yoğun bakım hemşirelik kursu başladı - Son Dakika
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