Balcalı Hastanesi'nde "Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı" açıldı - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde "Minimal İnvaziv Üroloji Eğitim Laboratuvarı" hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, Avrupa Üroloji Derneği tarafından akredite edilen Üroloji Ana Bilim Dalında hizmete giren laboratuvarın açılışı, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Başhekim Prof. Dr. Murat Gündüz ve Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Arıdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Laboratuvarla asistan doktorların laparoskopi eğitimini daha iyi şartlarda alması ve el becerilerinin daha çok gelişmesinin amaçlandığı bildirildi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, asistan doktorlara en iyi eğitimi vermek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, laboratuvarın asistan doktorların eğitimi açısından çok yararlı olacağını belirtti.

Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Volkan İzol, açılışın ardından laboratuvarda bulunan cihazlarla ilgili bilgi verdi.