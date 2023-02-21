Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı; hastalar tahliye edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı; hastalar tahliye edilecek

21.02.2023 18:07
Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı; hastalar tahliye edilecek

KAHRAMANMARAŞ ve Hatay depremleri sonrası Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edilince hastaların tahliyesine karar verildi.

KAHRAMANMARAŞ ve Hatay depremleri sonrası Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edilince hastaların tahliyesine karar verildi.

Adana'da 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna giden Balcalı Hastanesi'nin ana binası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dün Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin yoğun olarak hissedildiği kentte, çevre illerden de hasta kabul edilen 35 yıllık Balcalı Hastanesi kontrol edildi. İnceleme sonucu 7 katlı ana binanın kolonlarının 'yorgun' olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanenin ana binasında tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi. Hastaların, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere nakledileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı; hastalar tahliye edilecek Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı; hastalar tahliye edilecek Hataylılar yerle bir olan şehirden otobüslerle ayrılıyor Hataylılar yerle bir olan şehirden otobüslerle ayrılıyor İskenderunlu Depremzede: Devlet Bize Ulaşamadı, Halkımız Bize Ulaştı İskenderunlu Depremzede: Devlet Bize Ulaşamadı, Halkımız Bize Ulaştı

Balcalı Hastanesi, Kahramanmaraş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı; hastalar tahliye edilecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:01 Kahramanmaraş'ta kilometrelerce uzanan fay hattı havadan görüntülendi
17:47 Depremde mesai arkadaşını kaybeden Volkan Demirel'den gözleri dolduran veda
17:31 Bakan Koca'dan Hataylılara kritik uyarı: Şebeke suyu şu an için içmeye elverişli değil
17:29 İmamoğlu, kayınpederi üzerinden verdiği örnekle vatandaşı kentsel dönüşüme ikna etmeye çalıştı
17:22 Çin'de 2400 yıllık sifonlu tuvalet bulundu
17:13 Kocaeli'de kubbe onarımı sırasında fenalaşan işçiyi itfaiye merdivenle indirdi
17:04 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 42 bin 310'a yükseldi
17:02 Her detayı korkunç! Kız arkadaşını vahşice öldüren dövüşçü, cesedi elbise dolabında saklamış
16:32 Balıkesir'de deniz çekilince 3 bin 500 yıllık antik liman ortaya çıktı! Deprem korkusu da beraberinde geldi
16:11 Şaşırtan görüntü! Karadeniz çamura büründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2023 18:27:36. #1.11#
SON DAKİKA: Balcalı Hastanesi'nin kolonları 'yorgun' çıktı; hastalar tahliye edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement