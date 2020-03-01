Balcalı Hastanesinden yeni tip koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balcalı Hastanesinden yeni tip koronavirüs açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Balcalı Hastanesinden yeni tip koronavirüs açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Suudi Arabistan'dan geldikten sonra üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle tedbir amaçlı izole odada tedavi altına alınan hastada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

Balcalı Hastanesinden yeni tip koronavirüs açıklaması Açıklaması, System.String[]

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi, Suudi Arabistan'dan geldikten sonra üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle tedbir amaçlı izole odada tedavi altına alınan hastada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanmadığı bildirildi.

Balcalı Hastanesinden yapılan açıklamada, umre için gittiği Suudi Arabistan'dan 27 Şubat'ta dönen bir kişinin, aynı gün öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduğu ifade edildi.

Açıklamada, üst solunum yolu enfeksiyonu şüphesiyle iki gün tedbir amaçlı izole odada tedavi altında olan hastada, tetkikler sonucu Kovid-19 salgınına rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, sosyal medyada çıkan asılsız haberlere inanılmaması gerektiğine dikkat çekildi.

Balcalı Hastanesi, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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