Balcı: "Sel bölgesinde 125 aile ile birebir görüşme sağlandı"

sosyal destek sağladı" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde sel felaketinden etkilenen vatandaşlara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla alanda çalışmalarını sürdürüyor. Çarşamba Sosyal Hizmet Merkezinde görev yapan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) elemanlarından üç psiko-sosyal destek ekibi oluşturularak 6 personel tarafından bölgede yaşayan ve sel felaketinden etkilenen vatandaşlara yapılan hane ziyaretlerinde öncelikli olarak geçici bakım altına alınması gereken çocuk, yaşlı ve engelliler tespit edilmeye çalışılarak ailelere destek sağlandı. Hayatını kaybeden vatandaşların aileleri ile selden çok fazla etkilenen bölgelerdeki aileler üzerinde yoğun çalışmalar yürüten psiko-sosyal destek ekibi, diğer kamu kurumları ile birlikte koordinasyon içerisinde ailelerin ihtiyaçlarını tespit ve yönlendirme çalışmalarına da devam ediyor.



"125 aile ile birebir görüşme sağlandı"



Afetten etkilenen vatandaşları ziyaret eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, "Süreç boyunca müdürlük olarak bölge insanımızın yanında olmak için gayret gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Bu süreçte ekiplerimiz 125 aile ile birebir görüşme gerçekleştirilerek psiko-sosyal destek sağladı. Buradaki amacımız, afetzedelerin moral ve motivasyonlarını olabildiğince yüksek tutmaya ve mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik destek çalışmaları gerçekleştirmek. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



Aileye başsağlığı



Balcı son olarak sel felaketinde hayatını kaybeden Ahmet Yıldız'ın ailesine taziye ziyareti gerçekleştirerek, aileye başsağlığı diledi. Ailenin engelli çocukları için evde bakım hizmeti aldıklarını öğrenen Balcı, yardımın devam edeceğini ve herhangi bir durumda kurum olarak ailenin yanında olacakları bilgisini verdi. - SAMSUN