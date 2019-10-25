Son Dakika Haberleri: Balçiçek İlter ve Dr.Özlem Cankurtaran yeni programlarını 2.Sayfa'da anlattı...
Son Dakika Magazin Balçiçek İlter ve Dr.Özlem Cankurtaran yeni programlarını 2.Sayfa'da anlattı...

Balçiçek İlter ve Dr.Özlem Cankurtaran yeni programlarını 2.Sayfa'da anlattı...

1 saat önce

İkili, pazartesi günü (28 Ekim) başlayacak olan yeni programları "Balçiçek ve Dr.Cankurtaran" hakkında konuştu.

Balçiçek İlter ve Dr.Özlem Cankurtaran yeni programlarını 2.Sayfa'da anlattı..., System.String[]

İkili, pazartesi günü (28 Ekim) başlayacak olan yeni programları "Balçiçek ve Dr.Cankurtaran" hakkında konuştu. Peki bu programda neler olacak? İzleyiciyi ne bekliyor?


Cankurtaran, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:19 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı
Günlük burç yorumları 25 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Bebek yüzü olmadan dünyaya geldi, doğum uzmanı doktor açığa alındı Ekim ayında, Belce Plajı'nda deniz ve güneşin keyfini turistler çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 16:37:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balçiçek İlter ve Dr.Özlem Cankurtaran yeni programlarını 2.Sayfa'da anlattı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]