Balçiçek İlter ve Dr.Özlem Cankurtaran yeni programlarını 2.Sayfa'da anlattı...
1 saat önce
İkili, pazartesi günü (28 Ekim) başlayacak olan yeni programları "Balçiçek ve Dr.Cankurtaran" hakkında konuştu.
İkili, pazartesi günü (28 Ekim) başlayacak olan yeni programları "Balçiçek ve Dr.Cankurtaran" hakkında konuştu. Peki bu programda neler olacak? İzleyiciyi ne bekliyor?
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 03:19
Brexit krizi devam ediyor! Boris Johnson'dan erken seçim ısrarı Günlük burç yorumları 25 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Bebek yüzü olmadan dünyaya geldi, doğum uzmanı doktor açığa alındı Ekim ayında, Belce Plajı'nda deniz ve güneşin keyfini turistler çıkardı