Balçığa Düşen At İçin Seferber Oldular
1 saat önce
Şanlıurfa'da zemini balçıkla kaplı su tahliye kanalına düşen at, itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Şanlıurfa
'da zemini balçıkla kaplı su tahliye kanalına düşen at, itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Merkez Eyyübiye
ilçesi kırsalındaki Görenler Mahallesi yakınlarından geçen, yaklaşık 7 metrelik ve zemini balçıkla kaplı su tahliye kanalına civardan geçen at düştü.
Vatandaşın kendi imkanlarıyla çıkaramadığı at için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden yardım istendi.
At, bölgeye giden 5 kişilik itfaiye ekibi ve çevredeki vatandaşların da desteğiyle bulunduğu yerden halat yardımıyla yarım saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı.
İtfaiyenin hortumuyla yıkanan ata, mahalleli su ve yem verdi.
Sonradan olay yerine gelen atın sahibi Ahmet Arın da desteklerinden dolayı itfaiye ve vatandaşa teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:50 Kaynak: AA
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