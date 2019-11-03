Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde otlanırken su kanalında balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 05:27 Kaynak: İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otlanırken su kanalında balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendere köyünde çobanlık yapan Ömer Kaya'nın otlattığı ineklerden biri su kanalında balçığa saplandı. Çoban, olayı ineğin sahibine bildirip itfaiyeden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat bağladıkları ineği vinçle çekerek kurtardı.
İtfaiye erleri kurtarılan ineği hayvan sahibi Ali Tozman'a teslim etti. - ADANA
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