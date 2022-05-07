Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

07.05.2022 19:03
Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hayvan dışkısının atıldığı bölgede balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, hayvan dışkısının atıldığı bölgede balçığa saplanan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesinde meydana geldi. Mahallede otlayan inek, hayvan dışkısının atıldığı bölgedeki balçığa saplandı. İneğin sahibi Kadir Torun, hayvanını kendi imkanlarıyla kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Bağlanan halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan inek, sahibine teslim edildi.


Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Balçığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
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İtfaiye, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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