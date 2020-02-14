Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu - Son Dakika
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Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu

6 saat önce

KONYA'nın Taşkent ilçesinde Balcılar Şelalesi, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tutması sonucu sarkıklar oluştu.

Balcılar Şelalesinde buz sarkıkları oluştu, System.String[]

KONYA'nın Taşkent ilçesinde Balcılar Şelalesi, hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tutması sonucu sarkıklar oluştu.

Toros dağları üzerinde kurulmuş 1400 rakımlı Balcılar Mahallesi'nde, Yerköprü Şelalesine akan suyun kollarından birini oluşturan Balcılar Şelalesi, havaların soğuması nedeniyle buz tuttu. Yaklaşık 60 metre yükseklikten akan suların donması sonucu kayalıklar üzerinde buz sarkıtları oluştu. Donan şelale, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için uğrak yeri oldu.

Mahalle sakinlerinden Sadettin Erdoğan, "Balcılar'ın havası doğası çok güzel. Yaz ve kış farklı bir manzara oluşuyor. Havaların soğumasıyla şelale buz tutmuş durumda. Burayı merak edip gelenler var. Ancak onların biraz dinlenip, bekleyebilmesi, çay ve kahve ikram edilmesi için yer yok. Umarım o sıkıntılar da giderilirse, Balcılar Şelalesi daha fazla turistin ilgisini çeker" dedi.


Balcılar, Taşkent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:08 Kaynak: DHA
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