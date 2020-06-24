Balcıoğlu: Ofisler evlere taşınıp, eve yemek ve çocuk bakımı hizmeti başlayabilir - Son Dakika

Balcıoğlu: Ofisler evlere taşınıp, eve yemek ve çocuk bakımı hizmeti başlayabilir

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, koronavirüs nedeniyle yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak.

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, koronavirüs nedeniyle yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, "Belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak. İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek. Belki eve yemek servisleri, temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak" dedi.

KMTSO, 22'nci meclis toplantısını gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan toplantı, meclis toplantı salonu yerine fuaye salonunda yapıldı. Meclis üyeleri toplantıya gelirken maske takıp, sosyal mesafeye göre ayarlanmış sandalyelere oturdu.

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Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda kürsüye gelen KMSTO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye'nin 2020'ye deprem, çığ gibi afetlerle girdiğini ve son olarak koronavirüsle karşı karşıya kaldığını söyledi. Balcıoğlu "Bu dönemde işlerini kapatmama cesareti gösteren, devletin de desteğiyle işçilerini işten çıkartmama büyüklüğünü, erdemini gösteren iş insanlarımıza gösterdikleri bu gayret için, bu zorlukta kendilerini sıkıntıları aşmaya zorladıkları için teşekkür ediyorum. Bunun rakamsal karşılığı şu; Geçen yıl bize göre her şeyi güllük gülistanlık olduğu nisan ayındaki işçi sayımızla bu yılki istihdam sayımızı karşılaştırdığımızda istihdamın sadece yüzde 1,7 oranında düştüğünü görüyoruz. 144 bin çalışanımızda çok küçük bir oran ki bunların bir kısmı zaten kendiliğinden işten ayrılan insanlar. Dolayısıyla hiç işten çıkarmadıkları için Kahramanmaraş'taki tüm sanayici, tüccar ve iş insanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"GIDA, SAĞLIK VE DİJİTALLEŞME GELECEĞİN YATIRIMLARI OLACAK"

Koronavirüsün insanların hem iş hem de sosyal yaşantısını değiştirdiğini ve dünyanın yeni bir döneme girdiğini kaydeden Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"İşe gitmeden çalışmayı öğrendik. Gitmeden fuarı gördük, gitmeden öğrenim, eğitimi öğrendik. 'Yeni normal' diye adlandırılan önümüzdeki sürecin bize ne getireceği tam olarak bilinmiyor. Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri kurumlar, dünya ticaretinin yüzde 8 ile yüzde 32 daralacağı konusunda fikir öne sürüyorlar. Ama bizim önümüzde gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar, geleceğin yatırımları olacak ve bize çok kazandıracağını da biliyoruz. Peki, dijitalleşme başladığında işsizlik ne olacak, herkes aç mı kalacak? Öyle düşünülüyor, dijitalleşmek isteniliyor belki ama hemen bugün değil. İşsizlik olacak mı? Kesinlikle hayır, olmayacak. Neden? Belki iş şekil değiştirdi. Çünkü artık iş yerlerinde değil belki ofisler boşalacak ve herkes evinde çalışacak. Evinde çalışırken mükemmel ofisleri eve taşıyacaklar ve dijital sektörü harıl harıl yeni sistemler kuracak. İnsanlar evde çalışırken işverenler daha verimli olmalarını isteyecek. Belki eve yemek servisleri başlayacak. Fabrikada verdiği servisi, yemek sepeti modeli sistemle eve gönderecek. Belki bu iş biraz daha verimli çalışmaları için eve temizlik ve çocuk bakımı hizmeti başlayacak. Bunlar, önümüzdeki süreçte hemen hazır olan şeyler."

6 FİRMAYA MARAŞ DONDURMASININ MARKA KULLANIM HAKKI VERİLDİ

Toplantıda KMTSO'nun 2018'de 'coğrafi işaretli ürün' olarak tescil edilmesini sağlayarak, patentini aldığı Maraş dondurmasının kriterlerini yerine getiren 6 firmaya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ile KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz tarafından marka kullanım hakları verildi. Bunlarla beraber bugüne kadar Maraş dondurması marka kullanım hakkı verilen firma sayısı 10'a çıktı.

Toplantının sonunda Şahin Balcıoğlu, başkanlık görevini devraldığı Serdar Zabun'a hizmetlerinde dolayı teşekkür plaketi verdi.


Kahramanmaraş, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Balcıoğlu: Ofisler evlere taşınıp, eve yemek ve çocuk bakımı hizmeti başlayabilir - Son Dakika Ekonomi

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