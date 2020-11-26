Balcıoğlu: "Sabah akşam düzenli uçağımızı istiyoruz" - Son Dakika

Balcıoğlu: "Sabah akşam düzenli uçağımızı istiyoruz"

26.11.2020 17:10
Balcıoğlu:

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Ulaştırma Bakanımız şehrimizi ziyaretinde isteklerimizi bildirdik.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, "Ulaştırma Bakanımız şehrimizi ziyaretinde isteklerimizi bildirdik. Burada en önemli isteğimiz uçak seferleri. Bu yıl olmazsa olmaz iki önemli konumuz var. Her platformda söylediğimiz, uçak olmadan bir yere yetişemiyoruz. Sabah ve akşam düzenli uçağımızı istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 25. Olağan meclis toplantısında konuşan Başkan Balcıoğlu, odanın yaptığı çalışmaları üyelere aktardı. Çalışma ve iş hayatı ile ilgili işçilerin haklarını koruduklarını ve onlara için ilgili bakanlıklarla irtibat halinde olduklarını ifade eden Balcıoğlu, "Bununla ilgili bir yazı hazırladık, gönderdik. Çalışmaları yapıyorlar, kısa sürede çözülecek diye umut ediyoruz. Bir başka problem, işçi hastanede muayene olduğunda verilen iki reçete var. Biri işçiye, biri iş yerine gönderiliyor. İş yerine gönderilen de 'hastalık' yazıyor, işçiye verilen de 'meslek hastalığı' olarak yazıyor. Bu, altından kalkılamayacak problemler çıkaracak bir sorun. Buna müdahale ettik. Hem Bakanlığa hem Odalar Birliği'ne hem milletvekillerimize haber verdik, çalışma yapılıyor. Cumhurbaşkanımızla bir hafta öncesinde Odalar Birliği'nde Ekonomi Şurası yapıldı. Yedi bölgede sorunlarımızı topladık, bütün sorunlarımızı Cumhurbaşkanımıza ilettik" dedi.

"Bizim daha büyük pazarlara gitmemiz lazım"

81 İlde İhracata İlk Adım Programı'nın uygulamaya geçeceğini ifade eden Balcıoğlu, "Ticaret Bakanımızın açıkladığı üzere 81 ilde ihracat yapmayan hiçbir KOBİ'mizin kalmaması üzerine bir hedef konuldu. Bu, biliyorsunuz bizim yılbaşında İhracat Destek Ofisi ile beraber başlattığımız bir programdı. Önce beş pilot il seçildi. Bu illerimizin arasında Kahramanmaraş da var. Kapasitesi ve kalitesi yeterli olan ama ihracat yapmamış firmaları tespit edip başlayacaklar ve sonra tüm sektörleri buna dahil edecekler. Yalnızca bilgi vermeyecekler, birebir bu işin uygulamasını yapacaklar ve herkes ihracat yapacak. Bizim daha büyük pazarlara gitmemiz lazım. Biz bu büyük pazarlara bununla ulaşacağız."

"KMTSO'dan filyasyon ekiplerine araç desteği"

Filyasyon ekiplerine araç desteği verdiklerini bildiren Balcıoğlu, "Vaka sayıları her gün biraz daha artıyor ve gözümüzü korkutuyor. Birçok canımız da bizden ayrılıp gidiyor. En son Mehmet Ciğer abimiz bizden ayrıldı gitti. 'Ne yapabiliriz' diye düşünürken Sağlık Müdürlüğümüzün filyasyon ekiplerine araç ve şoför desteği talebi bize ulaştı. Sorumluluğu ağır olan bir konu. Birisi hasta olsa Allah korusun ölse biz nasıl bu işin altından kalkarız. Sağlık Müdürümüz güvence verdi, her türlü tedbirin alınması konusunda. Biz de bu işe ön ayak olduk, işletmelerimizle birlikte araç ve şoför organizasyonunu yaptık. Sağ olsun hassas davrandılar ben huzurlarınızda destek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"Biz paramızla yatırım yapacak yer istiyoruz"

Kahramanmaraş'ın ulaşım noktasında istenilen düzeylere gelmesi gerektiğini anımsatan Balcıoğlu, "Genişletilmiş Meslek Komitesi toplantılarımızı yaptık. Bir kaç grubu, birbirine yakın grupları bir araya getirdik ve buradan çıkan sonuçları toparladık, rapor haline getirdik ve bu raporları ilgili bakanlıklara ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne gönderdik. Meclis toplantımızdan önce anket çalışması yaptık. Yine pazarda, üretimde satışta neler var, ne aksaklıklar var, çok hızlı görmeye çalıştık. Ulaştırma Bakanımız şehrimizi ziyaretinde isteklerimizi bildirdik. Burada en önemli isteğimiz uçak seferleri. Bu yıl olmazsa olmaz iki önemli konumuz var. Her platformda söylediğimiz, uçak olmadan bir yere yetişemiyoruz. Sabah ve akşam düzenli uçağımızı istiyoruz. Yatırım yapacak arkadaşlarımızın yer sorunu var. 'Gelin burada yatırım yapın size bedava arazi verelim, beş yıl, on yıl vergi almayalım' diye yatırımcı aranan dünyanın dört bir yanı bu haldeyken biz paramızla yatırım yapacak yer istiyoruz ve bu olmazsa olmazımız. Bizim bir de yol sıkıntımız var. Şehrin içinde köprülerin ve Başkonuş tarafının da yapılmasıyla bizim güney çevre yoluna çok ihtiyacımız olacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanının açılışını da yaptığı tünellerin açılması, hızlı trenin gelmesi, buranın ciddi bir kavşak haline gelmesini sağlayacak. Dolayısıyla doğudan batıya giden, batıdan doğuya giden bir sürü belki de otobüs ve kamyon da dahil olmak üzere bu yolu kullanacaklar. Artık bu yolların şehrin içinden geçmesi ciddi sıkıntılar çıkaracak. Bu konularımızı ilettik" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Balcıoğlu: Sabah akşam düzenli uçağımızı istiyoruz
Balcıoğlu: Sabah akşam düzenli uçağımızı istiyoruz
Balcıoğlu: Sabah akşam düzenli uçağımızı istiyoruz

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, İhracat, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balcıoğlu: 'Sabah akşam düzenli uçağımızı istiyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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