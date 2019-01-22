Balçova Belediyesi'nden Özel Çocuklara Gezi Hediyesi

Balçova Belediyesi'nin değişik aktivitelerine katılan özel çocuklar, çok istedikleri Kapadokya ve Konya gezisine çıkarak gönüllerince eğlendi.

Balçova Belediyesi'nin değişik aktivitelerine katılan özel çocuklar, çok istedikleri Kapadokya ve Konya gezisine çıkarak gönüllerince eğlendi.



Balçova'da yaşayan ve yıllar önce evlerinden bile çıkarılmayan fiziksel ve psikomotor engelleri olan gençler artık hayatın her alanında yaşama sevincini hissediyor. Balçova Belediyesi'nin Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde; halk oyunları, engelsiz şekerleme, yazılım projesi gibi aktivitelere katılan gençler ve çocuklar hafta sonu düzenlenen Kapadokya ve Konya gezisine katıldı.



İki araçla yola çıkan gurup, Konya'da tarihi ve turistik yerleri gezdikten sonra Mevlana'nın Türbesini ziyaret etti. Geceyi Konya'da geçiren gurup ertesi gün de Kapadokya'ya geçti. Kar altında ayrı bir güzelliğe bürünen Peri Bacaları'nı gezen, sabah gökyüzünde uçuşan balonları izleyen gençler gönüllerince eğlenerek farklı bir hafta sonu tatili yaşadı.



Balçova'da engelli kavramını silmek için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya "Onlar hayatın içine girdikçe her şeyin üstesinden gelebileceklerini daha iyi anlıyorlar. Artık hayattan bir şeyler istiyorlar, yaşamdan zevk almanın onlarında bir hakkı olduğunu biliyorlar. Bizim amacımız da buydu. Engelli ile engelsiz insanın farkının olmadığını tüm topluma anlatana kadar çalışacağız" dedi. - İZMİR

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