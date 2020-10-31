Balçova Belediyesi, tüm imkanlarıyla depremzedelerin yanında - Son Dakika

Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İzmir'in tüm ilçelerinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremleri yoğun olarak hisseden ilçelerden olan Balçova'da da vatandaşlar koşarak evlerinden ve işyerlerinden çıktı. 15 saniye süren depremin hemen ardından kriz masası kurulan Balçova Belediyesi'nde ekipler ilçe genelinde çalışmaya başladı.

İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çatlaklar oluşan binaları kontrol ederken, diğer ekipler parklarda ve toplanma alanlarındaki vatandaşlara içecek, yiyecek ve maske dağıttı. Balçova Mahalle Afet Gönüllüleri beş ayrı bölgede bulunan Afet Konteynırlarını açarak hazır hale getirdi. MAG ekipleri talep olması halinde Bayraklı ilçesine destek vermek üzere hazır duruma geçirildi.

Toplanma alanları denetleyerek vatandaşlarla sohbet eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizde çok ciddi bir sıkıntı yok. Ancak ilçemiz depremi yoğun olarak hisseden bir bölgede. Vatandaşlarımızda evlerine girmeye korkuyorlar. Biz de vatandaşlarımızın geceyi rahat geçirmeleri için tüm önlemlerimizi aldık. 6 bin kişilik pide yiyecek dağıttık yanında su ayran ve maske dağıttık. Vatandaşlarımızın acil bir durumda belediyemizin Whatsapp 0 533 071 1881 numaralı Whatsapp hattına ulaşmalarını bekliyoruz" dedi. - İZMİR