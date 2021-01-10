Balçova'da asgari ücret bayramı - Son Dakika

Balçova Belediyesinde en düşük işçi maaşının 4 bin 300 TL olmasına karar verildi.

Balçova Belediyesinde Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile belediyelerde istihdam edilen taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan arasında imzalandı. 2 yıl geçerli olacak sözleşmeye göre; daha önce yan ödemelerle eline aylık ortalama 3 bin 300 TL geçen Balçova Belediyesi işçisi aylık 5 bin TL, 2 bin 700 TL alan işçiler ise aylık ortalama 4 bin 300 TL alacak. Her işçi, öğrenci olan çocuğunun eğitim durumuna göre yılda bir kez 500, 750 veya bin 250 TL eğitim yardımı alacak.

"Maaşı gününde ödeyeceğiz"

Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, tüm Türkiye'de örnek olacak bir sözleşmeye imza attıklarını ifade ederek, "Yıllardır işçisinin hakkını bizimle aynı hassasiyetle savunan Balçova Belediyesi yönetimi, KHK'dan kadroya geçen arkadaşlarımız için de aynı hakkaniyet ile sözleşme imzaladı. Yevmiyelerimiz 20 yıllık sendikalı işçilerle neredeyse aynı oldu. Emekçi arkadaşlarım adına Başkan Çalkaya ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi. Emeğin en kutsal değer olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise, "Biz, her emekçinin insanca yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Sendika sözleşme yetkisi aldıktan kısa süre sonra sözleşmemizi imzaladık. İşçimize bütçemizin el verdiği en yüksek maaşı gününde ödeyeceğiz. Maaşını alan arkadaşım da Balçova halkı için görevini en iyi şekilde yapacak. Halkımıza en iyi hizmeti vermek için daha çok mücadele ederek çalışacağız" diye konuştu. - İZMİR