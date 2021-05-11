Balçova'da Büyük Dayanışma - Son Dakika

Bir ay içinde 8 bin erzak paketi dağıtılırken esnafa 500 TL maddi destek verildi. Hayırseverlerin yardımıyla onlarca çocuğa bayramlık kıyafet alındı. Yaşlılara sıcak yemek, bebeklere mama gönderildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılarla birlikte Ramazan Ayının ve tam kapanmanın aynı günlere denk gelmesi, geçim sıkıntısı çeken ailelerin durumunu daha da kötüleştirdi. Yaşanan krizin etkilerini azaltmak için sosyal yardım bütçesini artıran Balçova Belediyesi, hayırseverlerin de desteği ile binlerce kişiye destek oldu. Yapılan yardımlar kapsamında 8 bin erzak paketi dağıtan Balçova Belediyesi, işyerini 18 gün boyunca kapatan yaklaşık 1000 esnafa da 500 TL maddi yardım desteğinde bulundu. Yeni doğan bebeklere mama desteğinin yapıldığı Balçova'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mamalar evlere gönderildi. Bayramlık kampanyası ile onlarca çocuğa kıyafet alındı.

Destekleri büyük bir titizlik içinde gerçekleştirdiklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Vatandaşlarımız inanılmaz zor bir dönemden geçiyor. Bu kadar kötü bir dönem yaşandığını anımsamıyorum. Evine ekmek, çocuğuna mama alamaz durumda olan vatandaşlarımız var. Ramazan ayının tam kapanmaya denk gelmesi bu geçim sıkıntısını daha çok artırdı. Biz bu nedenle tüm ağırlığımızı sosyal yardımlara verdik. Hayırseverlerimizin de yardımıyla kimseyi aç ve açıkta bırakmadık. Bunun yanında virüs kaptığı için evine kapanan ve 65 yaş üstünde kimsesi olmayan yaklaşık 600 vatandaşımıza da her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz" diye konuştu.

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