Balçova'da engelli vatandaşların yeni yıl kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balçova'da engelli vatandaşların yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Balçova'da engelli vatandaşların yeni yıl kutlaması

6 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde, engelli vatandaşlara yönelik yeni yıl partisi düzenlendi, birçok vatandaşın katıldığı etkinlikte gençler gönüllerince eğlendi.

Balçova'da engelli vatandaşların yeni yıl kutlaması, System.String[]

İzmir'in Balçova ilçesinde, engelli vatandaşlara yönelik yeni yıl partisi düzenlendi, birçok vatandaşın katıldığı etkinlikte gençler gönüllerince eğlendi.


Balçova Belediyesinin geleneksel hale getirdiği engelsiz parti bu yılda coşkuyla gerçekleşti. Engelli Rehabilitasyon Merkezindeki partiye katılan gençler ve aileleri, gönüllerince eğlenerek pasta kesti ve hediyeler aldı. Şapkalarını ve gözlüklerini takan gençler, müzik eşliğinde kendilerinden geçerek eğlendi.


Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, konuklarıyla birlikte yeni yıl pastasını kesti, hediyeler verdi. Süslenen yılbaşı ağacının altından hediyelerini alan gençler, hep birlikte dans etti.


Gençlerle birlikte piste çıkan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Böyle sevmek ve sevilmek çok az insana nasip olur. Biz de onların her birini ailemizden bir insan gibi seviyoruz; çünkü hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir gönül güzelliği var. 15 yıldır onlarla tek bir can gibi olduk. Onların mutlulukları için de tüm imkanlarımız her zaman emirlerinde. Engelli bireyleri sahiplenmeyen toplumların aslında kendileri engellidir. İnanıyorum ki engeli olmayan insanlar biraz empati kurabilirse kardeşlerimin hayatı çok daha güzel olacak. Balçova'daki arkadaşlarımızın ekonomik ve sosyal engellerini kaldırmak için sürekli projeler gerçekleştiriyoruz. Onlar Hayatta ben de varım demeyi öğrendi. Bundan sonra da hep var olacaklar" dedi. - İZMİR

Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'deki peş peşe cinayetlerin zanlısının eşkali belirlendi
İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı Öldü sandığı babasını yıllar sonra e-devlet sayesinde buldu İzmir'de peş peşe işlenen cinayetlerin detayları gün yüzüne çıktı! Caninin 17 sabıkası var

Son Dakika Haberleri
20:32 Sinop'ta otomobil dereye devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
20:32 ABD'nin saldırısını kınayan Sistani'den "Irak'ın egemenliğine saygı duyun" çağrısı - Son Dakika
20:30 Bozüyük'te kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Son Dakika
20:30 Otokar'ın 15 otobüsü İzmir'de hizmet vermeye başladı - Son Dakika
20:30 Bursa'da bir sosyal tesisteki yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
19:28 Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek - Son Dakika
18:33 İstanbul'da yarın bu yollar kapalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 20:32:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balçova'da engelli vatandaşların yeni yıl kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]