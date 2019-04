Balçova'da, Fatma Çalkaya Görevi Eşinden Devraldı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP'li Fatma Çalkaya, mazbatasını alarak görevine başladı. Fatma Çalkaya görevi, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası nedeniyle adaylığı düşürülen eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan devraldı.



Balçova Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle verilen hapis cezası nedeniyle, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde düşürüldü. Bunun üzerine CHP, Mehmet Ali Çalkaya'nın yerine, eşi Fatma Çalkaya'yı aynı ilçe için belediye başkan adayı gösterdi. Millet İttifakı'nın adayı CHP'li Fatma Çalkaya, yüzde 67 oy alarak başkan seçildi. Dün İlçe Seçim Kurulu'nda yapılan törenle mazbatasını alan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri daha sonra Balçova Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anatı'na çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.



Buradaki törenin ardından belediyeye geçen Fatma Çalkaya'yı, eşi, eski başkan Mehmet Ali Çalkaya ve kalabalık karşıladı. Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Mehmet Ali Çalkaya, "Bugün bu ülkede hala rahat yaşayabiliyorsak bu Cumhuriyet sayesindedir. 2019 seçimleri de bu açıdan ayrıca önemlidir. Çünkü Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü, bu dönemde, 2023 yılında yaşanacaktır. İktidar bu seçimlerde bütün önemli şehirleri kaybetti. Milletimiz Cumhuriyet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği değerlere bağlılığını seçimlerde gösterdi. Cumhuriyet, öncelikle kadınlara çok önem verdi. Balçova halkıda seçimlerde bir kadın belediye başkanı seçerek Cumhuriyet'e olan hassasiyetini gösterdi. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Fatma Çalkaya'ya üzerinde 'Hak, Hukuk ve Adalet her zaman yol göstericiniz olsun' yazılı bir adalet heykeli veren Mehmet Ali Çalkaya, "Adalet bütün dünyada bir kadın heykeli tarafından temsil edilir. Yeni başkanımızın da adaletten ayrılmadan hizmet dağıtacağına eminim" dedi.



Balçova'da eşi tarafından 15 yıldır yürütülen belediyecilik hizmetlerini sürdüreceğini ifade eden Fatma Çalkaya ise, "Balçova halkına, meclis üyesi arkadaşlarıma ve benimle birlikte bu yolda mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ilçe örgütlerine yürekten teşekkür ediyorum. Biz başkanımızdan aldığımız hizmet bayrağını daha ileriye taşımak için bu yola girdik. Bize gösterilen bu güveni boşa çıkarmayacağız ve var gücümüzle Balçova halkına hizmet edeceğiz. Balçova'da kimse aç ve açıkta olmayacak, eğitime, engellilere ve kadınlara verilen hizmetler büyüyerek devam edecek. Bugünden itibaren CHP rozetini çıkararak 80 bin Balçovalıya hizmet edeceğim. Ama Cumhuriyet Halk Partisini kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden hiç ayrılmayacağım" diye konuştu.



Törenin sonunda Mehmet Ali Çalkaya'ye el yapımı bir zümrüdü anka tablosu hediye ederek, "Her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Bunu en iyi temsil eden de yandıktan sonra küllerinden yeniden doğan zümrüdü anka kuşudur. Sonsuzluğun ve bilgeliğin simgesidir. Mehmet Ali Başkanım bu ülkenin güzel geleceği için her zaman mücadele edecektir. Kendisine bu mücadelesinde başarılar diliyorum" diye konuştu.



