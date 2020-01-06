Balçova'da geleceğin bilgisayar dahileri yetişiyor - Son Dakika
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Balçova'da geleceğin bilgisayar dahileri yetişiyor

6 saat önce

Balçova Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini yetiştirmek için ilk adımı atarken, çocuklar, yazılım teknolojisi öğretmek amacıyla açılan robotik kodlama kursuna yoğun ilgi gösterdi.

Balçova'da geleceğin bilgisayar dahileri yetişiyor, System.String[]

Balçova Belediyesi, geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini yetiştirmek için ilk adımı atarken, çocuklar, yazılım teknolojisi öğretmek amacıyla açılan robotik kodlama kursuna yoğun ilgi gösterdi.


İnsan hayatına büyük kolaylık sağlayan yazılım teknolojisi, Balçova Belediyesi ve bir grup gönüllü eğitmenin girişimleriyle ücretsiz olarak çocukların ayağına geldi. Bu kapsamda, Balçova Belediyesi tarafından altyapısı ve teknolojik donanımları oluşturulan dershanede 30 çocuk, robotik kodlama dersi almaya başladı. İlköğretim 3 ve 4. sınıflarda okuyan çocuklar, robotik kodlamanın yanı sıra takım çalışması, kendini ifade edebilme, pozitif düşüne gibi konularda eğitim aldı. Açılan kursta yoğun ilgi görürken, daha çok kayıt alınacağının müjdesi Balçova Beledi Başkanı Fatma Çalkaya'dan geldi.


Hafta sonu hem çocukların derslerine katılan hem de merkezin açılışını yapan Fatma Çalkaya, "Biz gelişen dünyada söz sahibi olmak istiyorsak teknolojiyi sadece kullanan değil geliştiren bir toplum olmalıyız. Maalesef eğitim sistemimiz buna uygun değil. Şu anki müfredatımız analitik düşünceyi, takım çalışmasını, problem çözme yöntemlerini öğretemiyor. Çocuklarımız sadece yarış atı gibi sınavlara hazırlanıyorlar. Bu elbette çocuklarımızın suçu değil. Biz bu nedenle çocuklarımıza burada bu eğitimleri vereceğiz. İki haftalık eğitimle içerde kod yazmaya başlamışlar, hepsini kutluyorum" dedi.


Programa daha çok kayıt alınacağını müjdeleyen Başkan Çalkaya, şöyle devam etti:


"Bu program ilk etapta 30 çocuğumuz için planlandı; ama inanılmaz bir talep oldu. Bu nedenle programı genişletmeye karar verdik. Bu arada projeyi hazırlayan meclis üyelerimize ve gönüllü eğitmenlere ayrıca teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın gelecekte başarılı olmaları için belki de geleceğin bilim adamları olmaları için canla başla çalışıyorlar. Çocuklarımıza verdikleri emekten dolayı hepsine minnettarız." - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 01:12 Kaynak: İHA
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