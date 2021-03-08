Balçova'da kadınlara özel danışma merkezi - Son Dakika

İzmir'de, Balçova Belediyesi Kadın Danışma Merkezinin açılışı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde yapıldı. Yüzlerce kadının katıldığı açılışta, her meslekten bir kadın temsilci kadınlara dair görüşlerini dile getirerek, hak arama mücadelesini diri tutacaklarını dile getirdi.

Balçova Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadınların yararlanabileceği Kadın Danışma Merkezinin açılışı için bir tören düzenledi. Merkezin açılışı öncesinde Balçova Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kadınlar; şehit olmuş, mesleğini yaparken hayatını kaybetmiş ve şiddete uğrayarak katledilmiş kadınlar anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşını okudu. Daha sonra merkez alkışlarla hizmete açıldı. Bir psikolog ve sosyal hizmet uzmanının görev yapacağı merkezde, kadınların randevu sistemi ile hizmet alabileceği belirtildi.

Balçova'da yaşayıp farklı mesleklerde görev yapan kadınların konuşmasının ardından kalabalığa hitap eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Biz bugün burada özgürce toplanıp haklarımızı savunabiliyorsak bunu Cumhuriyete borçluyuz. Burada farklı mesleklerden kadınlar haykıra biliyorsa, ben bir kadın belediye başkanı olduysam, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e borçluyuz. Balçova'da birçok hakkımız var; çünkü Balçovalı kadınlar güçlerinin farkında. Balçova'da kadına rağmen ya da kadın olmadan hiçbir şey yapılamaz; ancak yapacak daha çok işimiz var. Ülkemizdeki tüm kadınlar haklarına kadar mücadelemiz devam edecek" diye konuştu. - İZMİR