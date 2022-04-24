Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği - Son Dakika
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Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği

24.04.2022 00:41

Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı, İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği

İZMİR - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 102. yılı, İzmir'in Balçova ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Çocukların 2040 yılına yazdığı mektuplar özel bir kutu ile Kent Belleği Merkezine gömüldü.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balçova'da birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Balçova'daki çocuklar için adeta bir eğlence geçidine döndü. Sabah erken saatlerde Adalet ve Demokrasi Parkına kurulan dev şenlik alanında çocuklara değişik etkinlikler hazırlandı. Çocuklar; sihirbaz, jonglör gibi sahne şovlarından, yüz boyama etkinliklerine, şişme oyun ve aktivite alanlarından piknik oyunlarına kadar birçok etkinlik alanında da gönüllerince eğlendi. Tahta bacak ve masal kahramanları bandosu alandaki çocuklara sürekli şarkılar çaldı. Çocuklara gün boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır dağıtıldı.

2040 yılına mektup yazdılar

Balçova Belediyesi'nin düzenlediği bir diğer etkinlikte ise 720 çocuğun 2040 yılında açılmak üzere yazdığı mektuplar özel bir kutu içinde Kent Belleği Merkezi'ne gömüldü. Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Balçova Belediyesi'nin Kuzey Makedonya'dan gelen çocuk misafirleri de mektup yazarak zaman kutusuna attı. Çocukların gelecekle ilgili hayallerini yazdıkları mektuplar hazırlanan beton çukura gömülerek üzerine özel bir mermer ve dünya maketi ile kapatıldı. Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta ve Belediye Başkanı Fatma Çalkaya yaptıkları konuşmada çocukların hayallerinin gerçekleşmesi dileğinde bulundu. Çocuklar kurulan şenlik alanında gün boyunca doyasıya eğlendi.

Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği
Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği
Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği
Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği

YORUMLAR
500
ÇEKMEKÖY'DE MİNİK RESSAMLARA OKUL DUVARI TUVAL OLDU ÇEKMEKÖY'DE MİNİK RESSAMLARA OKUL DUVARI TUVAL OLDU 7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi 7'den 70'e herkes bu şenlikte eğlendi

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Balçova, Çocuk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Balçova'da masal gibi 23 Nisan şenliği - Son Dakika


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