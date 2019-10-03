Son Dakika Haberleri: Balçova'da meclis üyelerine yatırım brifingi
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Balçova'da meclis üyelerine yatırım brifingi

1 saat önce

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçede inşaatı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu, altık aylık çalışmalar hakkında meclis üyelerine brifing verdi.

Balçova'da meclis üyelerine yatırım brifingi, System.String[]

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri ile birlikte ilçede inşaatı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu, altık aylık çalışmalar hakkında meclis üyelerine brifing verdi.


Balçova'da yapımı devam eden kültür merkezi, cemevi, anaokulu ve semtevi satış merkezinde incelemelerde bulunan Balçova Belediye Meclis Üyeleri, yatırımlar ile ilgili Başkan Fatma Çalkaya'dan bilgi aldı. İnşaatlarda 6 ayda gelinen aşamayı ve mali tabloyu anlatan Başkan Çalkaya, teknik ekiple birlikte bundan sonraki aşamalar hakkında da meclis üyelerine bilgi verdi. Alt yapı hizmetlerinin de aksatılmadan devam ettiğini belirten Fatma Çalkaya, "Okulların bakımı, deprem koordinasyon çalışmalarımız, yeşil alanlar ve parklar ile ilgili iyileştirmeler ve sosyal hizmetlerimiz de devam ediyor" diyerek yapılan hizmetleri anlattı.


Meclis üyelerinin yapılan hizmetler ile ilgili bilgilendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Fatma Çalkaya, "Meclisimizde bu konuları tek tek ele alıyoruz. Ancak yapılan işleri sahada görmek çok farklı. Balçova Belediye Meclisi, Balçova halkına yapılan hizmetlerin ana aktörlerinden bir tanesidir. Bu anlamda kendilerini bilgilendirmek, yapılan hizmetler ile ilgili görüşlerini almak istedik. Bizler, yaptığımız hizmetlerle vatandaşa en iyisini, en adil şekilde sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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