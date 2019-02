Balçova'da Minikler, Tatili Spor Yaparak Geçirdi

İzmir'de, Balçova Belediyesi Spor Okullarında çocuklar doyasıya spor yaptı ve tatilinde tadını çıkardı.

İzmir'de, Balçova Belediyesi Spor Okullarında çocuklar doyasıya spor yaptı ve tatilinde tadını çıkardı. Moral ve motivasyon amaçlı düzenlenen ve şampiyonu olmayan turnuvalarda ise her çocuğa madalya ve Nutuk hediye edildi.



Balçova Belediyesi'nin 15 yıldır binlerce çocuğa ücretsiz eğitim verdiği spor okullarında, sömestr tatilinde çocuklar için eğlenceli spor aktiviteleri düzenledi. Belediyenin, farklı bölgelerde konuşlanmış spor tesislerinde; futbol, basketbol, tenis, voleybol, anne çocuk cimnastiği branşlarında eğitim alan çocukların spor malzemeleri de her yıl olduğu gibi Balçova Belediyesi tarafından karşılandı. Uzman beden eğitimi öğretmenlerinden spor eğitimi alan binlerce çocuk, farklı spor dallarında yapılan müsabakalara katılarak önemli başarılara imza attı.



Okulların kapanması ile yorucu bir dönemi geride bırakan çocuklar, sömestr tatilinde de spor okullarının imkanlarından yararlandı. Moral ve motivasyon amaçlı düzenlenen ve şampiyonu olmayan turnuvalarda çocuklar hem spor yaptı hem de eğlendi. Spor aktivitelerine katılan her çocuğa madalya ve Nutuk hediye edilen kapanış töreninde bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Amacımız; çocuklarımızın hem sağlıklı büyümesi hem de kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlamak. Balçova da spor eğitimini ücretsiz yaptığımız günden bu yana özellikle çocuk suç oranlarında çok çok önemli bir düşüş yaşandı. Ayrıca Balçova'nın eğitim alanındaki başarısı da ciddi bir artış gösterdi" diye konuştu. - İZMİR

