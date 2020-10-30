Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu

30.10.2020 10:30
Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu, System.String[]

Balçova Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Korteji'nde vatandaşlar marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü.

Balçova Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Korteji'nde vatandaşlar marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü. Kortejin önünde Bayraklarla süslenen araçta Mustafa Kemal Atatürk'ü temsilen kıyafet giyen Sanatçı Semih Özbilgin ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da vatandaşları selamladı.

Balçova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bu yıl da büyük bir coşkuya sahne oldu. Balçova Belediyesi tarafından süslenen bir araç Ata Caddesi ve Sakarya Caddesi'nde geçit törenine katıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ü temsilen kıyafet giyen Sanatçı Semih Özbilgin araçtan vatandaşları selamlarken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın ve İYİ Parti Balçova İlçe Başkanı Hicran Helezür de aracın üstünden vatandaşların bayramını kutladı. Balkonlardaki vatandaşlar da bayraklarıyla korteje sevgi gösterilerinde bulundu. İzmir Motosiklet Derneği üyeleri ise motosikletleriyle korteje katılarak destek verdi.

Adalet ve Demokrasi Parkı'na kadar yürüyen vatandaşlar, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Ses ve ışık gösterileri eşliğinde "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu sinevizyon gösteriminin yapıldığı gecenin sürprizi ise Atatürk'ü temsil eden Sanatçı Semih Özbilgin ile Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın zeybek oynaması oldu. Alanı dolduran Balçovalıların bayramını kutlayan Başkan Fatma Çalkaya, "Bugün yağmura rağmen, tatile rağmen burada olmamızın bir tek sebebi var. Biz Balçovalılar, her ne şart altında olursak olalım cumhuriyetimize sahip çıkarız. Bu yağmur da olur, çamur da olur, hastalık da olur, gerekirse canımız pahasına olur ama sonuç değişmez. Bizim için mesele vatan ise, mesele cumhuriyet ise geriye kalan her şey teferruat olur" diye konuştu. - İZMİR

Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu
Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu
Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu
Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu
Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu

29 ekim cumhuriyet bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, Balçova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balçova'da muhteşem cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

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