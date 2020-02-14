Balçova'da Pati Park açıldı - Son Dakika
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Balçova'da Pati Park açıldı

6 saat önce

Balçova Belediyesi, kedilerin rahatça dolaşacağı ve beslenebileceği parkı can dostların hizmetine açtı.

Balçova'da Pati Park açıldı, System.String[]

Balçova Belediyesi, kedilerin rahatça dolaşacağı ve beslenebileceği parkı can dostların hizmetine açtı. Kedilerin barınacağı ve beslenebileceği Pati Park'ın temizliği gönüllüler ve belediye ekiplerince yapılacak.


Sokak kedilerinin daha korunaklı ve beslenme odaklı bir alanda yaşamaları için İzmir'de ilk kez uygulanan Pati Park, ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Pati Park'ın içine 20 kedi evi, su kapları, mama kapları ve can dostların oyun oynayacağı aparatlar bırakıldı. Sadece kedilerin girebileceği küçük girişleri olan etrafı çevrilen Pati Park'ın bakımı belediyenin görevlileri ve gönüllü hayvan severler tarafından yapılacak.


"Ülkemizin bir gerçeği"


Doğadaki her canlının yaşam hakkına saygılı olduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "İklim şartları, geçmiş kültürümüz nedeniyle sokak hayvanları bizim ülkemizin bir gerçeği. Biz belediye olarak onların yaşam hakkını savunmak için de çalışmalar yapıyoruz. Pati Parkı'mızda küçük dostlarımızın hem kontrollerini yapacağız hem de beslenmelerini ve korunmalarını sağlayacağız. Ayrıca tasarladığımız kedi evlerini ilçemizin değişik noktalarına yerleştireceğiz. Bu sayede hem onları korumuş olacağız hem de çevre kirliliğinin önüne geçeceğiz" dedi. - İZMİR

Balçova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:21 Kaynak: İHA
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