Balçova'da Roller Değişti

İZMİR'in Balçova ilçesinde belediye başkanlığına yeniden aday olan Mehmet Ali Çalkaya 'nın adaylığı, yapılan itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından düşürüldü. CHP Genel Merkezi, 15 yıl görev yapan Çalkaya'nın yerine, eşi Fatma Çalkaya'yı (50) aday gösterdi. 31 Mart seçimlerini kazanması halinde eşi Mehmet Ali Çalkaya'dan görevi devralacak olan Fatma Çalkaya, ailesi için rollerin artık değiştiğini söyledi. Evde kocasıyla birlikte işleri yaptıklarını da belirten Fatma Çalkaya, "İşleri birlikte yaparız. Yemeklerin çoğunu o yapar. 'Şimdi rolleri değiştirdik. Çamaşır ve bulaşığa da gireceğim' diyor ama biz zaten bunu evde yapıyorduk" dedi. İzmir 'in Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, 31 Mart yerel seçimleri için yeniden aday oldu. Ancak adaylığı, YSK'ya yapılan şikayetin ardından, aldığı ve daha sonra paraya çevrilen 11 ay 20 günlük ceza nedeniyle düşürüldü. Çalkaya'nın adaylığının düşürülmesinin ardından, CHP Genel Merkezi, başkan adayı tercihini ilçede 15 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Çalkaya'nın eşi Fatma Çalkaya'dan yana kullandı. CHP'nin Balçova'daki adayı Fatma Çalkaya, daha önce birlikte seçim çalışması yürüttüğü eşi için oy isterken, şimdi de seçmenden kendine oy istiyor. Çalkaya çiftinin seçmenle buluşması da ilginç görüntülere sahne oldu. Seçim çalışması esnasında Mehmet Ali Çalkaya, "Merhaba, ben belediye başkanı" derken, Fatma Çalkaya da aynı seçmeni, "Merhaba ben de başkan adayı" sözleri ile karşıladı.'SEÇİM ÇALIŞMASINDA ADAY OLAMAYACAĞI HABERİ GELDİ'Mehmet Ali Çalkaya'nın aday gösterilmesinin ardından hemen çalışmalara başladıklarını anlatan Fatma Çalkaya, eşinin adaylığının düşürüldüğü haberini, seçim çalışması esnasında aldıklarını belirterek, "Eşimin adaylığı daha sonra düşürüldü. Tekrar seçilemez haberi geldiğinde biz muhtarlıkları dolaşıyorduk. Zor bir dönem yaşadık. Sandığın iradesine ters gelen bir karar alındı. Sandıkta yapamadıklarını, masa başında yaptılar ve eşimin adaylığını düşürdüler. Bu demokrasiye, milli iradeye vurulan bir darbeydi. Genel merkez de 'Yapılan kumpası nasıl bozabiliriz' diye bir refleks geliştirdi sanırım. İade-i itibarını düşünerek beni aday gösterdi" dedi.'FATMA ÇALKAYA OLARAK SEÇİM MEYDANLARINDAYIM'Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi olduğunu ancak seçim meydanlarına Çalkaya'nın eşi olarak değil Fatma Çalkaya olarak çıktığını da kaydeden Çalkaya, şunları söyledi:"Partiye üyeliği olan ve partim için 15 yıldır çalışan biriyim. Siyasete çok da uzak değilim. Çok aktif bir insanım. Bana göre doğru bir karar. Hak ettiğimi düşünüyorum. 15 yıldır eşimle birlikte çalışıyorum. O sabahları belediyeye ben de, semt evlerine gidiyordum. Burada çok güçlü bir örgütlenme modelimiz var, çok aktif görev aldım. Belediye işlerine çok uzak değilim. Eşimin bana sorduğu benim de ona sorduğum konular oluyor. Birlikte istişare ediyoruz. Her gün mutlaka 5- 6 ev geziyorum. Sürekli sokaklardayım, Balçovalıyım. Burada yaşayanları çok iyi tanıyorum, onlarla birlikte nefes alan biriyim. Farklı değilim. Onlar da beni öyle kabul etti. Burada bir tanınırlığımın olduğunu düşünüyorum."'PARA DEĞİL DOST BİRİKTİRMİŞİZ'Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının İlçe Seçim Kurulu tarafından düşürüldüğünde yaptıkları mitingi hatırlatan Fatma Çalkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:"Eşimin adaylığı düşürüldüğünde yaptığımız miting esnasında birçok insanın ağladığını gördüm. Yaşlı insanların ağladığına tanık oldum. Biz Balçova'da dost biriktirmişiz, büyük bir aile olmuşuz. Onu gördük. Biz para değil dost biriktirmişiz. Mehmet Ali Çalkaya'nın iyi bir belediye başkanı ve iyi bir eş. Eşim bir işkolik. Evliliğe karar verdiğimiz zaman 'Beni iyi tanı. Önceliğim iş' demişti. 17 yaşından beri çok büyük mücadeleler verdi, tırnağı ile kazıyıp bu mevkilere geldi. 'İş her şeyden önce gelir. Benimle bu yola çıkmaya hazır mısın' demişti. Ben bunu bilerek evlendim. Çok hırslıdır, tuttuğunu koparır. Asla pes etmez. Evde ise iyi bir eştir. Bizim evde demokrasi işler. İşleri birlikte yaparız. Yemeklerin çoğunu o yapar. Şimdi, 'Rolleri değiştirdik. Çamaşır ve bulaşığa da gireceğim' diyor ama biz zaten bunu evde yapıyorduk."'BİR BAŞKA KADIN EL VERECEK'Seçildiği takdirde ilçede yapmayı planladıklarını anlatan Fatma Çalkaya, "Balçova'da kadının adı var. Kadın üye sayısının en fazla olduğu ilçe Balçova. Burada kadınlar hayatın içinde, örgütlü, her alanda kadının adı var. Şimdi bir başka kadın onlara el verecek. Biz kadın olarak burada kadın hareketini daha üst seviyelere çıkaracağız. Bir de kadın belediye başkanı eklenecek ve kadının sesi buradan daha da yükselecek. Mart'ın sonu bahar olacak. Önce Balçova'dan açacak çiçekler sonra tüm Türkiye 'ye yayılacak" dedi.'TARIMLA UĞRAŞIRIM'Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da görev süresinin ardından yeni bir hayatın kapısının kendisi için aralanacağını belirtti. Emekli olduğunu ancak kahvehane kültürünün bulunmadığını söyleyen Çalkaya, şöyle dedi:"Oyun oynamayı beceremem. Evde yemek yapmayı çok severim. Bundan sonra da kentin sokakları tek tek dolaşacağım. Ben belediye başkanıyken eşim nerelerde dolaşıyorduysa ben de oralarda dolaşacağım. Bana diyecekler ki 'Bugün şu evde taziye var, git' Ben oraya gideceğim. Mahallede Ayşe bebek dünyaya geldi, o evlere gideceğim. Ben yine bu kentin insanına dokuna dokuna yaşayacağım. Çünkü ben insanı sevdiğim için oturamam. 'Hadi gelin dörtlü bir oyun çevirelim' diyemem. Biraz tarımla uğraşırım. Sebze yetiştiririm. Hibrit olmayan tohum biriktiriyorum. Karadeniz 'den organik mısır buldum. Tarım ile ilgili projelere katkı sunmaya çalışırım. Türkiye'nin tarımı hakikaten kötüye gidiyor. Üretici kooperatiflerine yardımcı olurum. Boş durmam. Gün yapmayacağıma göre."'EŞİM 15 YILDIR BENİ GÖZLEMLİYOR'Bu ülkenin insanını sevdiğini aktaran Mehmet Ali Çalkaya, ömrünün sonuna kadar hem bedel ödemeye hem de insanlara hizmet etmeye devam edeceğini belirtti. "Bu karar karşısında üzüldünüz mü" sorusuna da yanıt veren Çalkaya, "Hayır, ben 1980'i yaşamış biriyim. Ülkenin insanını seviyorsanız bedel ödersiniz. 'Onlara hizmet etme, otur' diyorlar. Boşver sen onları'. Hayır boşvermeyeceğim. Belediye başkanı olurum, olmam. Onların sorunları ile ilgileneceğim" dedi. Çalkaya, "Eşinize tüyolar verdiniz mi" sorusuna ise Çalkaya, şu yanıtı verdi:"Gerek yok, 15 yıldır beni gözlemliyor. Benim ne yaptığımı biliyor. Doğuştan gelmez bazı şeyler. Siz her gün mesaiye gelir gibi insanları dolaşıyorsunuz. O da güne gidebilir, partilere gidebilirdi. Ama onun tercihi insanların evlerine gitmek oldu. 15 sene boyunca yeni yılda kentteki yaşlı, ekonomik durumu iyi olmayan insanları dolaştık. O da benimle birlikte dolaştı. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. O benim yaptıklarımı ben de onun yaptıklarını gözlemleyeceğim. İkimiz de birbirimizden birçok şey kazandık. Eşim de yoğunluğuna yaşayacak. Biz güzel şeyler başaracağız. O da bu dönem onu yapacak."- İzmir