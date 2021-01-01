Balçova'da salgın önlemleriyle vatandaşlara yeni yıl ziyareti - Son Dakika

Balçova'da salgın önlemleriyle vatandaşlara yeni yıl ziyareti

01.01.2021 12:59
Balçova'da salgın önlemleriyle vatandaşlara yeni yıl ziyareti, System.String[]

Balçova'da yıllardır gelenek haline gelen Çalkaya Ailesi'nin yeni yıl ziyaretleri, bu yılda korona virüsü tedbirleri çerçevesinde devam etti.

Balçova'da yıllardır gelenek haline gelen Çalkaya Ailesi'nin yeni yıl ziyaretleri, bu yılda korona virüsü tedbirleri çerçevesinde devam etti.

Balçova Belediye Başkanı Başkan Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya, yeni yıl nedeniyle vatandaşları ziyaret etti. Salgın nedeniyle vatandaşların sağlığını tehlikeye atmak istemeyen Çalkaya çifti, kapıdan iyi dileklerini sunarak, yanındaki hediyeleri takdim etti. Onlarca aileyi ziyaret eden Başkan Çalkaya, özelikle çocuklara yakın ilgin gösterdi. Çocuklarda, Başkan Çalkaya'ya elleriyle hazırladıkları hediyeleri verdi.

Güzelliklerin paylaştıkça arttığına inandığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya, "Biz yıllardır zorda olanın yanında olan bir anlayışla Balçova'da hizmet üretiyoruz. Yaşanan zorluklar, çekilen dertler paylaştıkça azalıyor. Bu anlamda zor bir yıl olan 2020 yılının son gününde çocuklarımızın yeni yıla gülen gözlerle girmesi, yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını bilmesi bize huzur veriyor. 2021 yılında çocukların yatağa aç girmediği, her çocuğun eşit ve kaliteli eğitim aldığı bir Türkiye istiyorum. Kadınların şiddet görmediği, her kadının sosyal hayatın içinde kendini özgürce ifade edebildiği, İşsizliğin son bulduğu, hayvanlara işkence edilmediği, doğanın korunduğu bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu. - İZMİR

Balçova'da salgın önlemleriyle vatandaşlara yeni yıl ziyareti
Balçova'da salgın önlemleriyle vatandaşlara yeni yıl ziyareti
Balçova'da salgın önlemleriyle vatandaşlara yeni yıl ziyareti

Fatma Çalkaya, Yeni Yıl, Çalkaya, Balçova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balçova'da salgın önlemleriyle vatandaşlara yeni yıl ziyareti - Son Dakika


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