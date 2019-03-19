Son Dakika Haberleri: Balçova'da Şehit Yakınları Onuruna Yemek

Balçova'da Şehit Yakınları Onuruna Yemek

38 dakika önce

Balçova Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilçedeki şehit yakınları onuruna bir yemek düzenledi.

Balçova'da Şehit Yakınları Onuruna Yemek, System.String[]
Balçova Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle ilçedeki şehit yakınları onuruna bir yemek düzenledi.

Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya'nın 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü onuruna düzenlediği yemeğe Balçova'da oturan şehit yakınları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Yemeğin ardından şehitler için dua okundu. Şehit yakınlarına hitaben bir konuşma yapan Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "Sizlerin yakını olan şehitler bu vatan için canını feda etti. Bizlerin, size minnettarlığımızı sözlerimiz ile anlatmamız çok zor. O yüzden sizin kadar vatanımızı severek sizlere borcumuzu ödemeye çalışıyoruz" diye konuştu. Görev süresi olan 15 yıl boyunca şehit ailelerinin hep yanında olmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Çalkaya, "Her hafta ben veya arkadaşlarım sizleri arıyoruz. Amacımız sizlerin en ufak dileklerini bile gecikmeden yerine getirebilmek. Yine de bu süre içinde bir hatamız olduysa bizleri affedin" dedi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:43 Kaynak: İHA

Çanakkale, Balçova, Güncel
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