Son Dakika Haberleri: Balçova'da sorunlar tek tek çözülecek
Son Dakika Güncel Haber

Balçova'da sorunlar tek tek çözülecek

10 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ilçede yapılacak çalışmalar için sahaya indi.

Balçova'da sorunlar tek tek çözülecek, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ve Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ilçede yapılacak çalışmalar için sahaya indi.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ilçede İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak ortak çalışmalar ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile görüştü. Balçova'nın imar, altyapı, çevre düzenlemesi gibi sorunları için Balçova'da inceleme yapan Çalkaya ve Gökçe yapılacak işleri tek tek not etti. Özellikle Çetin Emeç ve Eğitim Mahallesindeki imar ve alt yapı konularını görüşen Gökçe ve Çalkaya yapılacak çalışmalar için yol haritası belirledi.

Balçova'daki sorunları bildiklerini ifade eden Balçova belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Balçova'da kendi gücümüzle yapabileceğimiz çalışmaları başlattık. Bunların arasında belli başlı olanlardan bir kültür merkezi, kreş, semt evi satış noktası ve cemevi var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in desteği ile diğer yatırımları ve sorunları kısa sürede çözeceğimize inanıyorum. Buğra Gökçe ile çok verimli bir çalışma gerçekleştirdik. Ortak amacımız Balçova halkına en iyi hizmeti götürmek" diye konuştu. - İZMİR
Balçova, Çalkaya, Gökçe, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Eşrefpaşalı Pala Dayı"yı öldüren genç kız: Evindeki ilk gece cinsel tacize uğradım Egemen Bağış'ın büyükelçi atanması için Türkiye'nin, Çekya ile temasa geçildiği iddia edildi Kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi: 7 yaralı Akıllara durgunluk veren olay: Telefonla konuşabilmek için minareye çıkıyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 10:04:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balçova'da sorunlar tek tek çözülecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]