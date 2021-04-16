Balçova'da tapu işlemlerini hızlandıracak iş birliği - Son Dakika

İzmir'in Balçova ilçesinde, vatandaşlara taşınmaz alım satımında kolaylık sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi ve Balçova Tapu Müdürlüğü arasında protokol imzalanırken, protokol vatandaşları büyük bir yükten kurtaracak.

Balçova Belediyesi ile Balçova Tapu Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle vatandaşlar, taşınmazlarının alım satımını daha güvenli ve daha hızlı bir şekilde yerine getirebilecek. Protokole göre Balçova Belediyesi; bina, konut, arsa, tarla gibi tüm taşınmazların emlak rayiç değerlerini elektronik ortamda Balçova Tapu Müdürlüğünün erişimine açacak. Bu sayede vatandaşlar, kurumlar arasında evrak bürokrasisi ile uğraşmayarak zaman kaybetmeyecek. Paylaşılan bilgiler ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince üçüncü kişilerle paylaşılmayacak.

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "İmzaladığımız protokol ile emlak alım satımı yapan vatandaşlarımız büyük bir yükten kurtulacak. Vatandaşlarımız güvenli bir şekilde işlemlerini yapmış olacak" derken, Balçova Tapu Müdürü Salih Göknar ise "Emlak rayiç değerlerini yazışmalar ile istemek vatandaşımıza bürokrasi açısından zorluk oluyordu. Bu protokol ile büyük bir kolaylık sağlanacak. İşlemler kısa süre içinde çözümlenmiş olacak" dedi. - İZMİR