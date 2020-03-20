Balçova'da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balçova'da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek - Son Dakika

Balçova'da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek

6 saat önce

Korona virüsü salgını her geçen gün tehlikesini artırırken, Balçova Belediyesi Aşevi, 700 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa yemek yardımı yapıyor.

Balçova'da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek, System.String[]

Korona virüsü salgını her geçen gün tehlikesini artırırken, Balçova Belediyesi Aşevi, 700 yaşlı ve kimsesiz vatandaşa yemek yardımı yapıyor.


Binlerce kişinin ölümüne neden olan, yüzlerce insanı enfekte ederek şiddetini her geçen gün artıran korona virüs salgını, ülkemizde de tehlikeli bir boyuta ulaştı. Salgının yayılmasını engellemek üzere çalışma yapan başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar, vatandaşların evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapmaya başladı. Uygulanan bu gönüllü karantina, özellikle dar gelirli ve yalnız yaşayan yaşlı vatandaşların hayatlarını biraz daha zorlaştırdı. Virüse karşı en hassas durumda olan yaşlılar, zor ulaştıkları gıda maddelerine neredeyse ulaşamaz oldu.


Balçova Belediyesi Aşevinin 10 yıldır devam ettirdiği yaşlılara sıcak yemek projesi de, korona virüsü salgını nedeniyle hayati bir önem taşımaya başladı. Balçova'da yaşlı nüfusun fazla olduğunun altını çizen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "İlçemizin 80 bin nüfusu var; ama yaşlı ve dar gelirli vatandaşlarımız da var. Biz bu nedenle dar gelirli, yaşlı veya kimsesiz 700 vatandaşımızın evlerine sıcak yemek ulaştırıyoruz. Son yaşanan salgın nedeniyle bu görevimiz hayati bir önem taşımaya başladı. Vatandaşlarımızın da etraflarındaki yaşlı ve kimsesiz büyüklerimize destek olmalarını bekliyoruz. Bir yardımda bulunama imkanları yoksa bile bizlere bildirmelerini rica ediyoruz" dedi. - İZMİR

Sağlık Bakanlığı, Balçova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:14 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler         
12:32
Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim Adil Rami'nin koronavirüs çaresizliği: Çocuklarımı özledim         
12:07
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
12:03
Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Son dakika: Tarımsal destek kapsamında üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak         
11:50
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cuma ve cemaatle namazda ısrar, caiz değil         
11:48
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi         
10:31
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi         
09:58
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti Ekvador polisi, uçakları engellemek için polis arabalarını piste park etti         
00:47
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:40:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balçova'da yaşlı vatandaşlara sıcak yemek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]