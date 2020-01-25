Balçova'dan Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balçova'dan Elazığ'a yardım eli - Son Dakika

Balçova'dan Elazığ'a yardım eli

6 saat önce

İzmir'de Balçova Belediyesi, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.

Balçova'dan Elazığ'a yardım eli, System.String[]

İzmir'de Balçova Belediyesi, Elazığ ve Malatya'yı vuran depremlerin ardından depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için bir yardım kampanyası başlattığını duyurdu.


Elazığ'da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çok sayıda ilde hissedilen 6.8'lik depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Balçova Belediyesi de, depremzedelere ulaştırılması için yardım kampanyası başlattı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın sosyal medya hesaplarından duyurulan yardım kampanyasında bölgeye gönderilmek üzere; battaniye, çadır, çocuk ayakkabısı gibi temel ihtiyaç malzemelerinin kabul edileceği duyuruldu. Yardımda bulunacak vatandaşların malzemeleri Balçova Belediyesine ulaştırmaları istendi.


Başkan Çalkaya, "Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara da acil şifalar diliyorum. Böyle günlerde el ele vererek birbirimize destek olacağız. 2011 yılında Balçova halkının destekleri ile 1 tır malzemeyi Van'daki kardeşlerimize göndermiştik. Şimdi de tek yürek olarak Elazığ'a destek olacağız" dedi. - İZMİR

Balçova, Malatya, Elazığ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cedi Osman'ın Elazığ depremi paylaşımı tepki çekti
Elazığ depreminin simgesi Azize Çelik 17 saat sonra böyle kurtarıldı Fenerbahçeli taraftarlar maç sonunda atkılarını sahaya attı! Türk Telekom, Elazığ için seferber oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 22:27:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balçova'dan Elazığ'a yardım eli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]