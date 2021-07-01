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Balçova ile Ukrayna arasında dostluk köprüsü - Son Dakika

Balçova ile Ukrayna arasında dostluk köprüsü

01.07.2021 10:44
Balçova ile Ukrayna arasında dostluk köprüsü, System.String[]

Balçova Belediyesi ile Ukrayna'nın Bilhorod-Dnistrovskiy Belediyesi arasında, kardeş kent antlaşması imzalandı.

Balçova Belediyesi ile Ukrayna'nın Bilhorod-Dnistrovskiy Belediyesi arasında, kardeş kent antlaşması imzalandı. İmza töreni için İzmir'e gelen heyet, Balçova'da incelemelerde bulunurken, İzmir'in tarihi alalarını gezdi.

Balçova Belediyesi ile Ukrayna'nın Bilhorod-Dnistrovskiy Belediyesi arasında; turizm, ticaret, kültür alanlarında iş birlikleri geliştirmek amacıyla kardeş kent protokolü imzalandı. İmza töreni için Balçova'ya gelen Bilhorod-Dnistrovskiy Belediyesi Belediye Başkanı Vitalii Hrazhdan ve beraberindeki resmi heyet, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'yı ziyaret etti. Balçova Belediyesinin meclis üyelerinin de katıldığı toplantıda, iki kentin tanıtımları yapıldı.

Belediye Başkanları Fatma Çalkaya ve Vitalii Hrazhdan'ın imzaladığı protokolün ardından Başkan Çalkaya, konuk heyete semt evleri, kadın kooperatifi, spor tesisleri ve engelli rehabilitasyon merkezini gezdirerek yaptıkları hizmetleri yerinde anlattı. Balçova'nın ve İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade eden Bilhorod-Dnistrovskiy Belediyesi Belediye Başkanı Vitalii Hrazhdan, iki kentin kardeşliğinin güçlenerek büyüyeceğine inandığını ifade etti. - İZMİR

Balçova ile Ukrayna arasında dostluk köprüsü
Balçova ile Ukrayna arasında dostluk köprüsü
Balçova ile Ukrayna arasında dostluk köprüsü

Ukrayna, Balçova, Turizm, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balçova ile Ukrayna arasında dostluk köprüsü - Son Dakika


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