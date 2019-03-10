Balçova'nın Topuklu Efesi
1 saat önce
Balçova Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkaya, gününün büyük bölümünü sokak çalışmalarına ayırıyor.
Balçova
Belediye Başkan Adayı Fatma Güçlü Çalkaya
, gününün büyük bölümünü sokak çalışmalarına ayırıyor. Gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Fatma Güçlü Çalkaya, bir gün sanayi sitesinde ertesi gün kadınlar matinesinde vatandaşlarla bir araya geliyor.
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Balçova Belediye Başkan Adayı olan Fatma Güçlü Çalkaya saha çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. İlk olarak mahalle muhtarları, esnaf örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Fatma Güçlü Çalkaya zamanının büyük bir bölümünü sokak çalışmalarına ve esnaf ziyaretlerine ayırıyor.
Fatma Güçlü Çalkaya, "Yıllardır dost biriktirmenin avantajını şimdi yaşıyorum. Hem çalışmalarımıza destek olan partililerimiz hem de vatandaşlarımızın büyük desteğini görüyorum. Biz Balçova'da gerçekten de çok büyük bir aile olmuşuz" dedi. Sokakta karşılaştığı vatandaşların birçoğunu daha önceden tanıdığını ifade eden CHP'nin kadın adayı, "İnanılmaz güzel tepkiler alıyorum. Esnafımızı ziyaret ederken 'başkanım rekor bekliyoruz' diyen arkadaşlarımız var. Önceki gün sanayi sitesinde bir esnaf ağabeyim 'sen artık Balçova'nın topuklu efesi' oldun deyince çok gururlandım. Ben bu inancı, bu sevgiyi boşa çıkarmayacağım. Balçova halkı için gece gündüz demeden sınırları zorlayarak çalışıp onların sevgisine layık olacağım" diye konuştu. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:19 Kaynak: İHA
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