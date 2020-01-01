Balçova'nın yeni yıl geleneği huzur veriyor - Son Dakika

Balçova'da yıllardır gelenek haline gelen Çalkaya Ailesi'nin yeni yıl ziyaretleri bu yılbaşında da dolu dolu geçti.



Semtevleri tarafından belirlenen aileleri ziyaret eden Balçova Belediye Başkanı Başkan Fatma Çalkaya ve eşi Mehmet Ali Çalkaya, öğlen saatlerinde başladıkları ziyaretlerine gece yarısına kadar devam etti. Gün boyunca onlarca aileyi ziyaret eden çift; kimi eşini kaybetmiş, kimisi hastalıklarla azimle mücadele eden, birçoğu da ekonomik güçlüklere rağmen ayakta kalan vatandaşları ziyaret ederken, Balçovalılarda Çalkaya Ailesi ile birlikte yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.



"15 yıldır zorda olanın yanında oluyoruz"



Güzelliklerin paylaştıkça arttığına inandığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya "Biz 15 yıldır zorda olanın yanında oluyoruz. Yaşanan zorluklar, çekilen dertler paylaştıkça azalıyor. Güzelliklerin de paylaştıkça arttığına inanıyoruz. Çocuklarımızın yeni yıla gülen gözlerle girmesi, yaşlılarımızın yalnız olmadıklarını bilmesi bize huzur veriyor. Daha güzel yarınlar içinde umudumuzu her geçen gün artırıyor. Çünkü biz Balçova'da çok büyük bir aileyiz. Umarım 2020 insanların hep gülümsediği, hastaların şifa bulduğu, savaşların ve şiddetin olmadığı, adaletli bir yıl olur" diye konuştu. - İZMİR