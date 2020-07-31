Balçova ormanında yanan alan drone ile görüntülendi - Son Dakika
Balçova ormanında yanan alan drone ile görüntülendi
İzmir'in Balçova ilçesinde dün Balçova Barajı yakınlarında başlayan orman yangınının neden olduğu hasar havadan görüntülendi.
İzmir'in Balçova ilçesinde dün Balçova Barajı yakınlarında başlayan orman yangınının neden olduğu hasar havadan görüntülendi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personelinin alandaki önlem amaçlı bekleyişi sürüyor.
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31.07.2020 22:19:42. #1.13#
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