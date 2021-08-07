?Teleferik Tesisleri bir hafta daha kapalı kalacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yurt genelinde peş peşe çıkan orman yangınlarının önüne geçebilme adına, Teleferik Tesisleri'ni 10 Ağustos'a kadar kapatmıştı. Süre bir hafta uzatıldı. Teleferik, 17 Ağustos Salı günü ziyarete açılacak.

İzmir Valiliği'nin getirdiği orman alanlarına giriş yasağının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi de 10 Ağustos Salı gününe kadar Balçova Teleferik Tesisleri'ni ziyaretçi girişine kapatmıştı. Orman yangın riskinin devam etmesi nedeniyle tesislerin bir hafta daha kapalı kalmasına karar verildi. Teleferik, 17 Ağustos Salı günü ziyarete açılacak.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın, 1 Ekim'e kadar geçerli olacak ormanlık alanlara izinsiz giriş yasağı uygulamasına destek olmak amacıyla başlattığı gönüllü çalışma da devam ediyor. Ekipler, Kent merkezini çevreleyen ormanlık alanları, elektrikli otomobiller ve drone desteğiyle havadan sürekli gözetim altında tutuyor. Özellikle hafta sonları ormanlara çıkan yollarda kontrol noktaları oluşturularak yangına neden olabilecek ihmallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Uygulama yaz sonuna kadar devam edecek.