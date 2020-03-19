Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor - Son Dakika
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Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor

6 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirler üst düzeye çıkartılırken, vatandaşların ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor.

Balçova ve Çiğli'de korona virüsüne karşı mücadele hız kesmiyor, System.String[]

İzmir'in Balçova ilçesinde, korona virüsüne karşı tedbirler üst düzeye çıkartılırken, vatandaşların ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte ediliyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, korona virüsü tedbirleri ile ilgili ortak kararlar almak üzere ilçede faaliyet gösteren özel ve kamu hastanelerinin yetkilileri ile bir araya geldi.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (kovid 19) salgını, her geçen gün şiddetini artırırken, halk sağlığını korumak amacıyla alınan önlemlerde artırılıyor. Balçova Belediyesi de, virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte ilçede başlattığı temizlik ve dezenfektan çalışmalarını en üst seviyeye çıkardı. Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı; parklar, camiler, duraklar ve marketlerin önlerini dezenfekte ederken, tüm yollar da özel solüsyonlu sular ile yıkanmaya başlandı.


Virüsün Türkiye'de görülmesi ile vatandaşlar arasında tedirginliğin gözlendiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, "Bu salgını önlemenin ilk şartı temizlik ve sosyal izolasyon. Biz salgın nedeniyle temizlik çalışmalarımızı en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza da temizlik çalışmalarımızda bize destek olmaları konusunda uyarılarda bulunduk. Çöpleri zamanında ve kurallara uygun çıkarmak bile çok büyük bir önem arz ediyor. Biz bu konuda da vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" diye konuştu.


Belediyeye bağlı tesislerde de önlemlerini aldıklarını ifade eden Başkan Çalkaya, "Tüm kurs ve etkinliklerimizi, halk günümüzü iptal ettik. Belediye içinde gerekli önlemlerimizi aldık. Cenaze ve sağlık hizmeti veren araçlarımızı dezenfekte ettik. Belediye binamız da vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli önlemlerimizi aldık" diyerek kurum içinde aldıkları önlemleri de dile getirdi.


Korona virüsüne karşı Çiğli'deki hastanelerle koordinasyon


Her geçen gün ülkede etkisini artıran korona virüse karşı Çiğli Belediyesi, bir taraftan dezenfekte çalışmalarına devam ederken, diğer taraftan kurum içi ve kurum dışı tedbirler kapsamında çalışmalarını planlamaya devam ediyor. Bu kapsamda önce kurum içindeki başkan yardımcıları, müdürler ve danışmanları ile görüş alışverişinde bulunan Başkan Utku Gümrükçü, daha sonra Çiğli'de hizmet veren kamu ve özel hastanelerin yetkilileri ile bir araya geldi.


Hastane yöneticilerinden son gelişmeler ve alınabilecek önlemlerle ilgili bilgiler alan Başkan Gümrükçü, kurum olarak yapacakları hakkında da bilgi verdi. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda Çiğli Belediyesi kurum içi ve kurum dışı çalışmalar ile ilgili yol haritasını belirledi. "Koranavirüs ile Mücadelede Kurum içi Alınacak Tedbirler" başlığı altında 25 madde belirleyen Çiğli Belediyesi, kağıttan virüs bulaşma riskine önlem amacıyla kararları çalışanlarına mail aracılığıyla ileteceği öğrenildi.


Alınan kararlardan bazıları ise şöyle açıklandı; girişler tek kapıdan olacak, yoğunluk oluşmaması için bazı birimlere vatandaşlar sınırlı alınacak, personelin giriş-çıkışta vatandaşın ise girişte ateşi ölçülecek, EBYS sistemi daha sık kullanılacak, gerek görülürse toplantılar sanal ortamda yapılacak, araçlar ve ortak kullanım alanları sık sık dezenfekte edilecek, asansörler zorunlu olmadıkça ve en fazla iki kişi kullanması gibi önlemlerin yer aldığı tedbirler personele ve kuruma gelen vatandaşlara uygulanacak. - İZMİR

Balçova, Çalkaya, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:19 Kaynak: İHA

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