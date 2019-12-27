Balçovalı çocuklara belediyeden yeni anaokulu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balçovalı çocuklara belediyeden yeni anaokulu - Son Dakika

Balçovalı çocuklara belediyeden yeni anaokulu

6 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde, okul öncesi yaş grubundaki çocuklara kaliteli eğitim vermek ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla Gülfem Benli Anaokulunun açılışı yapıldı.

Balçovalı çocuklara belediyeden yeni anaokulu, System.String[]

İzmir'in Balçova ilçesinde, okul öncesi yaş grubundaki çocuklara kaliteli eğitim vermek ve çalışan annelere kolaylık sağlamak amacıyla Gülfem Benli Anaokulunun açılışı yapıldı. Açılışta çocuklar, birbirinden değişik aktiviteler ile eğlenerek gönüllerince zaman geçirdi.


Eğitim alanında dikkat çeken Balçova Belediyesi, 3-6 yaş gurubundaki çocukların eğitim alacağı anaokulunu hizmete açtı. Balçova'da, çocuklarla ilgili gerçekleştirilen tüm sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışan ve geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Gülfem Benli'nin isminin verildiği anaokulunda 58 çocuğun eğitim alacağı öğrenildi.


Üç sınıf, uyku odası, yemek salonu, oyun bahçesi ve aktivite alanlarının bulunduğu Gülfem Benli Anaokulunun, tam gün sistemi ile hizmet vereceği ifade edilirken, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, anaokulu açılışına katıldı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreninde bir konuşma yapan Çalkaya, "Eğer geleceği değiştirmek istiyorsak eğitime çok önem vermeliyiz. Özellikle çocukların kişiliğinin ve gelişiminin şekillenmeye başladığı 3-6 yaş eğitimi çok önemli. Biz de çocuklarımızın bu yaşta iyi bir eğitim alması ve çalışan annelerin gözünün arkada kalmaması için anaokulumuzu açtık. Kadınların hayatın her alanında var olması, çocuklarımızın iyi eğitim alması için tüm gücümüzü kullanacağız" dedi.


Öte yandan Başkan Fatma Çalkaya ve belediye meclis üyeleri, açılış törenin ardından düzenlenen etkinliklerde eğlenen çocuklara hediyeler vererek pasta kesti. - İZMİR

Balçova, Çalkaya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'li Milletvekili Özalan'dan 'yerli otomobil' açıklaması: "Tarihin en büyük adımı"
İzmir'de bilinçli kaza yapıp sigorta şirketlerini dolandıran suç örgütüne operasyon Kurgulanmış kazalarla sigorta şirketlerini 20 milyon TL dolandırdılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz!

Son Dakika Haberleri
19:26 Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü kutlanıyor - kortej yürüyüşü - Son Dakika
19:24 GÜRTİAD ve MÜSİAD yöneticileri Gürcistan'da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
19:24 Yalova'da denize düşen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
19:24 İzmir'de ŞEGAFED Ege Bölge Temsilciliği açıldı - Son Dakika
19:22 Samsun'da sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi - Son Dakika
17:57 Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Son Dakika
17:50 Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 19:29:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balçovalı çocuklara belediyeden yeni anaokulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]