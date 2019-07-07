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Balçovalı çocuklara rüya gibi tatil

32 dakika önce

Yaz aylarında çocukların sosyal ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi ve Türk Eğitim Gönüllüleri tarafından açılan Ücretsiz Yaz Okulları'nın ilk etabı tamamlandı.

Balçovalı çocuklara rüya gibi tatil, System.String[]
Yaz aylarında çocukların sosyal ve sportif etkinliklerle buluşmasını sağlamak amacıyla Balçova Belediyesi ve Türk Eğitim Gönüllüleri tarafından açılan Ücretsiz Yaz Okulları'nın ilk etabı tamamlandı. Çocuklar iki haftalık yaz okulunda hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi.

Balçova Belediyesi'nin 11 yıldır çocuklara tatil hediyesi olarak uyguladığı ücretsiz yaz okullarının ilk etabı tamamlandı. 3 etap olarak planlanan ve her etaba 180 öğrencinin katıldığı yaz okullarında çocuklar çok farklı etkinliklere katıldı. Sosyal gelişim terapileri, meslek tanıtımı, okuma saati, müzik, güzel sanatlar, satranç, ebru yapımı, folklör, basketbol, voleybol, tenis, jimnastik gibi ders ve aktivitelere katılan çocuklar ayrıca Müzelere, Balçova Aquacity'e, Gezegenevi'ne, Macera Parkına, Akvaryum'a götürüldü. Çocuklar ayrıca Belediyenin Veteriner Müdürlüğü'ne de götürülerek burada sokak hayvanlarının nasıl korunması gerektiğini de öğrendiler.

Ücretsiz hizmet

Yaz okulunun birinci etabının sonunda düzenlenen törene katılan ve meclis üyeleri ile birlikte çocuklara katılım belgesi ve çeşitli hediyeler veren Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, ailelere teşekkür ederek çocuklarla sohbet etti. Çocuklara spor yaptırmak ve onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için spor okullarının ücretsiz hizmet vermeye devam edeceğini söyleyen Başkan Çalkaya "Balçova'da her dönem binlerce çocuğumuz spor yapıyor. Yaz okulu da onlara bir karne hediyesi oluyor. Biz bundan sonra da eğitim ve spor hizmetlerimiz ile çocuklarımızın sağlıklı şekilde yetişmesi için çalışacağız. Siz değerli anne ve babalara da çocuklarınızı spora teşvik ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:31 Kaynak: İHA
Balçova, Güncel
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